Choque entre autobús de pasajeros y una camioneta deja 4 muertos y más de 20 heridos

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Nueva tragedia vial. Al menos 4 muertos y más de 25 heridos dejó el choque de un autobús con pasajeros a bordo y una camioneta tipo pick-up. Las autoridades investigan las causas que dieron origen al accidente.

Choque de autobús y camioneta dejó varios heridos

De acuerdo a los últimos reportes, una tragedia se registró en la tarde del último domingo 5 de julio. Un autobús de pasajeros y una camioneta colisionaron en la carretera RN-23, específicamente en el sector conocido como La Regina, una vía que conecta los municipios de Morazán y El Negrito, en el departamento de Yoro.

A causas del fuerte impacto, la camioneta derribó un poste del tendido eléctrico, mientras que el autobús terminó volcado a un costado de la carretera en el norte de Honduras. Pobladores del sector acudieron de inmediato para rescatar a los pasajeros atrapados y brindar los primeros auxilios.

Hasta la zona del accidente también llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes confirmaron que, lamentablemente, el choque de ambos vehículos dejó al menos 4 muertos y más de 20 heridos, quienes fueron trasladados a centros médicos cercanos para atender sus lesiones.

Accidente en Honduras bajo investigación

Los accidentes de tráfico constituyen la segunda causa de muerte violenta en Honduras, solo por detrás de los homicidios, según datos oficiales precisados por EFE. Asimismo, se reportó que hasta el momento las autoridades vienen realizando las diligencias respectivas para esclarecer las causas exactas del accidente.

La policía no descarta un presunto exceso de velocidad del autobús, ya que algunos testimonios de pasajeros señalan que el conductor perdió el control de la unidad, pese a los reclamos de todos en la unidad para que redujera la velocidad. Las investigaciones del caso sigue en curso.

En lo que va de 2026, las autoridades de Vialidad y Transporte registran más de 900 muertos en accidentes, atribuidos en su mayoría al exceso de velocidad, el consumo de alcohol, fallas mecánicas y la imprudencia de los conductores.

#HONDURAS | Accidente fatal en Morazán, Yoro deja al menos dos personas sin vida



Un trágico accidente de tránsito se registró este domingo a la altura del sector de La Regina, en el municipio de Morazán, departamento de Yoro.#Accidente #Yoro #Morazán pic.twitter.com/V0l9yLPMg0 — Despierta Network (@DespiertaNet) July 6, 2026

Otra tragedia en carretera internacional

Este accidente en Honduras ha causado gran impacto internacional así como el de Pakistán, donde un autobús perdió el control y se precipitó por un barranco, dejando 40 muertos y varios heridos, en Dana Sar, cerca de la frontera entre las provincias de Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa.

Accidente de autobús: cayó por un barranco.

Las autoridades de Pakistán precisaron que las labores de rescate se iniciaron poco después del accidente por parte del servicio de emergencias Rescue 1122 de Khyber Pakhtunkhwa, entre otras corporaciones.

Es así como una nueva tragedia se reportó en una carretera de Honduras. Al menos 4 muertos y más de 20 heridos dejó el choque de un autobús y una camioneta el domingo 5 de julio.