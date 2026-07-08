Congreso decidirá este jueves si concede la Medalla de Gran Cruz a José Jerí

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Consejo de la Medalla de Honor del Congreso evaluará este jueves 9 de julio la propuesta para otorgar la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz al expresidente del Parlamento, José Jerí. La iniciativa será debatida durante una sesión programada apara las 2:00 p.m., donde figura como el primer punto de la agenda.

La distinción sería entregada en reconocimiento a su condición de presidente del Congreso durante el periodo legislativo 2025-2026. La decisión estará a cargo del grupo responsable de las condecoraciones parlamentarias, presidido por el actual titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi.

La Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz constituye la máxima condecoración que concede el Congreso de la República y suele ser otorgada a jefes de Estado, presidentes del Parlamento, ministros de Estado, diplomáticos y otras personalidades que hayan realizado aportes relevantes al país.

Expresidente José Jerí

Distinción será sometida a votación

Durante la sesión, los integrantes del Consejo deberán decidir si aprueban o rechazan el otorgamiento de la condecoración a José Jerí. De ser aceptada la propuesta, el legislador pasaría a integrar la lista de autoridades que han recibido la máxima distinción honorífica del Parlamento.

Hasta el momento, el Congreso no ha informado la fecha en que se realizaría una eventual ceremonia de condecoración, ya que primero deberá concluir el proceso de evaluación interna previsto para este jueves.

Jerí presidió el Congreso y asumió la presidencia interina

José Jerí fue elegido presidente del Congreso en julio de 2025. Meses después asumió de manera interina la Presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, permaneciendo en el cargo hasta febrero de este año.

Posteriormente, fue censurado por el Pleno del Congreso y reemplazado en la Presidencia de la República por José María Balcázar. Sin embargo, mantuvo su condición de presidente del Parlamento, cargo por el cual ahora se plantea otorgarle la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz.

La decisión final será adoptada por el Consejo de la Medalla de Honor durante la sesión prevista para este jueves, en la que los integrantes del grupo evaluarán si corresponde conceder la máxima distinción honorífica del Congreso al actual titular del Legislativo.