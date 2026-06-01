Irán suspende negociaciones con EE.UU. y pone en suspenso el fin del conflicto en Medio Oriente

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El posible final del conflicto en Medio Oriente se encuentra nuevamente en la incertidumbre tras conocerse que Irán ha paralizado las negociaciones con Estados Unidos (EE.UU.) por los ataques israelíes contra el Líbano.

Según ha informado la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, la decisión ha sido tomada debido a los "crímenes" que Israel continúa cometiendo en Líbano y a las violaciones "en todos los frentes" del alto al fuego.

"El equipo negociador iraní suspende, por tanto, el diálogo y el intercambio de textos a través de los mediadores", precisó el medio iraní.

EE.UU. e Irán suspenden diálogo por escalada militar

El anuncio del fin de las negociaciones sucede después de un fin de semana marcada por intensos intercambios de fuego entre las fuerzas militares de ambos países.

En respuesta al derribamiento de un dron estadounidense que operaba sobre aguas internacionales, el ejército de dicho país bombardeó el sábado y domingo instalaciones en Irán, en torno a la ciudad de Geruk y la isla de Qeshm.

"Los ataques, medidos y deliberados, ocurrieron en respuesta a acciones iraníes agresivas", indicó el Comando Central, que señaló que aviones de combate estadounidenses eliminaron "defensas antiaéreas iraníes, una estación de control terrestre y dos drones de ataque unidireccional".

En consecuencia a este ataque, Irán respondió con misiles contra soldados estadounidenses en Kuwait. La ofensiva fue interceptada por la defensa antiaérea de Kuwait y se indicó que ningún militar en las filas del ejército norteamericano resultó herido.

Netanyahu ordena nuevos bombardeos en Beirut

Con motivo de esta escalada miliar, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenado este lunes al Ejército lanzar nuevos bombardeos contra "objetivos terroristas" en la capital de Líbano, Beirut.

En un mensaje en redes sociales, Netanyahu ordenó "atacar objetivos terroristas en el barrio de Dahiye", justificando su decisión en que se trata de un respuesta a las "repetidas violaciones del alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbolá y los ataques contra ciudades y ciudadanos".

"Si el partido terrorista Hezbolá continúa lanzando cohetes hacia ciudades y pueblos de Israel, el Ejército responderá con ataques dirigidos a objetivos en Dahiye", advierte en un mensaje en X el portavoz en árabe del ejército irsraelí, Avichay Adraee.

En medio de esta tensión política, las negociaciones entre Irán y EE.UU. quedaron suspendidas por los bombardeos israelíes en el Líbano, sumergiendo al Medio Oriente en mayor incertidumbre.