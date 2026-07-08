Keiko Fujimori inicia proceso de transferencia y designa equipos para el traspaso de ministerios

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Oficina de la Presidenta Electa informó que se dio inicio al proceso de transferencia de gestión con la designación oficial de los equipos sectoriales que participarán en la recepción de información de los distintos ministerios que existen en el país.

Jefe del Equipo de Transferencia será Marco Vinelli

Según el comunicado difundido a través de la cuenta oficial de la Presidencia Electa, los equipos tendrán la misión de coordinar con cada ministerio para recopilar información clave sobre el estado actual de la administración pública. Dicho trabajo permitirá elaborar un diagnóstico detallado de cada sector antes del inicio del nuevo gobierno.

"Por encargo de la presidenta electa, Keiko Fujimori, el jefe del Equipo de Transferencia, Marco Vinelli, formalizó la designación de los equipos sectoriales que participarán en el proceso de transferencia de gestión de los distintos ministerios. Su labor permitirá recopilar información clave para elaborar un diagnóstico de cada sector y facilitar el inicio ordenado de la nueva gestión", menciona el comunicado.

La medida fue formalizada por el jefe del Equipo de Transferencia, Marco Vinelli, por encargo de la presidenta electa, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Por encargo de la presidenta electa, Keiko Fujimori, el jefe del Equipo de Transferencia, Marco Vinelli, formalizó la designación de los equipos sectoriales que participarán en el proceso de transferencia de gestión de los distintos ministerios. Su labor permitirá recopilar... — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 8, 2026

La conformación de estos grupos marca uno de los pasos iniciales del proceso de transferencia entre el gobierno saliente y la gestión que asumirá el mando en las próximas semanas.

Lista de equipo de transferencia

El objetivo es garantizar que el cambio de administración se realice de manera ordenada, con acceso a información actualizada sobre proyectos en ejecución, situación presupuestal y principales retos de cada ministerio. Los que se tiene conocimiento hasta el momento son los siguientes:

Equipo de transferencia

Consejo de Ministros: Responsable del ETTE Marco Antonio Vinelli Ruiz

Responsable del ETTE Marco Antonio Vinelli Ruiz Ministerio de Salud: Responsable del Equipo de Transferencia del Titular Entrante (ETTE): José Francisco Recoba Martínez

Responsable del Equipo de Transferencia del Titular Entrante (ETTE): José Francisco Recoba Martínez Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Responsable del ETTE Hernan José Cuba Chavez

Responsable del ETTE Hernan José Cuba Chavez Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego : Responsable del ETTE Erick David Uriarte Lozada

: Responsable del ETTE Erick David Uriarte Lozada Ministerio de Defensa: Responsable del ETTE Darwin Teofilo Eufracio León

Responsable del ETTE Darwin Teofilo Eufracio León Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Responsable del ETTE Ernesto Arturo García Calderon

Responsable del ETTE Ernesto Arturo García Calderon Ministerio del Ambiente: Responsable del ETTE Segundo Agustín Ortiz Ramírez

Responsable del ETTE Segundo Agustín Ortiz Ramírez Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Responsable del ETTE Jorge Leonardo Juan Alfaro Bravo

Responsable del ETTE Jorge Leonardo Juan Alfaro Bravo Ministerio de Cultura: Responsable del ETTE Abraham Rivas Lombardi

Ministerio del Interior: Responsable del ETTE Vicente Marcelo Álvarez Moreno

Responsable del ETTE Vicente Marcelo Álvarez Moreno Ministerio de Relaciones Exteriores: Responsable del ETTE Carlos Octavio Saco-Vértiz Tudela

Responsable del ETTE Carlos Octavio Saco-Vértiz Tudela Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: Responsable del ETTE Jorge Perlacios Velasquez

Responsable del ETTE Jorge Perlacios Velasquez Ministerio de Energía y Minas: Responsable del ETTE César Juan Zegarra Robles

Responsable del ETTE César Juan Zegarra Robles Ministerio de la Producción: Responsable del ETTE Augusto Enrique Eguiguren Praeli

Responsable del ETTE Augusto Enrique Eguiguren Praeli Ministerio de Vivienda: Responsable del ETTE Fernando Gonzalo Vera Velarde

Responsable del ETTE Fernando Gonzalo Vera Velarde Ministerio de Economía y Finanzas: Responsable del ETTE Juan Odar

Finalmente, la publicación de la oficina de Keiko Fujimori marca el inicio de este proceso de transferencia la formula del equipo que la acompañará en su eventual gobierno.