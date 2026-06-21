Irán detiene negociaciones con EE. UU. por las últimas expresiones de Donald Trump tras el cierre del estrecho de Ormuz

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La delegación iraní detuvo las negociaciones para concretar el memorándum de entendimiento para el acuerdo de paz con Estados Unidos, debido a las últimas expresiones de Donald Trump, las cuales han enfurecido a toda la nación persa.

Cabe precisar que, en un principio, el encuentro estaba previsto para el viernes 19; no obstante, debido a los últimos ataques de Israel a el Líbano, la reunión de alto nivel fue cancelada por Washington y Teherán, siendo programada para este domingo 21 en Zúrich, Suiza.

No hay humo blanco desde Europa

Cuando parecía que las negociaciones entre Washington y Teherán iban a ir por un buen puerto, el equipo iraní encabezado por el presidente del Parlamento y el ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Bagher Ghalibaf y Abbas Araghchi, respectivamente, decidió poner un alto en la mesa de diálogo a manera de protesta por las nuevas expresiones amenazantes del titular de la Casa Blanca.

Como se recuerda, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Irán anunció el sábado 21, el cierre del estrecho de Ormuz para el tránsito de buques, en respuesta a lo que calificó, un "incumplimiento claro" por parte de Norteamérica sobre el primer punto del memorando, en clara referencia a los recientes ataques de Israel en el sur del Líbano.

Lejos de poner la calma en una situación de suma tensión, Trump "aprovechó" la ocasión para "enviar un nuevo mensaje" a Oriente Medio, advirtiéndoles que si el cierre del espacio por donde circula el 25 % del petróleo mundial es definitivo se quedarán sin país. "Ni siquiera podrán volver a su jodido país", señaló, desatando la ira e indignación iraní.

Agenda queda en veremos

Según la agencia Tasnim, la delegación iraní abandonó el lugar de las conversaciones, pero no ha anunciado formalmente que suspende el proceso, en medio de la confirmación del cierre del estrecho de Ormuz hasta que Israel detenga definitivamente sus ofensivas contra el Líbano.

Israel argumenta que su agresión contra la nación árabe tiene por objetivo crear una zona de seguridad y debilitar al movimiento Hezbolá, evitando ataques contra su territorio. Por su parte, Donald Trump ha sido muy crítico de los últimos bombardeos a cargo de Benjamín Netanyahu.

Por su parte, el principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, respondió a Trump, al señalarle que "tengan cuidado con sus declaraciones", porque sus Fuerzas Armadas están listas para "responder de otra manera", sentenció.

Un nuevo capítulo de tensiones surge entre los países involucrados, el mundo entero continúa a la expectativa sobre si se pone o no un alto a la guerra que empezó hace casi cuato meses.