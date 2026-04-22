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Procuraduría Pública realiza recuperación de terreno en medio de cuestionamientos vecinales en Gregorio Albarracín

La recuperación de un terreno ejecutada por la Procuraduría Pública generó críticas de algunos vecinos de la zona correspondiente a la intersección de la avenida La Cultura con la avenida Los Poetas en el distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa.

Recuperación de terreno genera cuestionamientos vecinales en Gregorio Albarracín
Recuperación de terreno genera cuestionamientos vecinales en Gregorio Albarracín (Exitosa)

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 22/04/2026

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Intervención genera versiones encontradas 

La recuperación de un terreno ubicado en el distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa cuya intervención fue realizada por la Procuraduría Pública distrital con apoyo de personal de Seguridad Ciudadana y la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional. 

El operativo se llevó a cabo en la primera cuadra de la avenida La Cultura, a la altura de la avenida Los Poetas, donde se procedió a recuperar un predio de aproximadamente 600 metros cuadrados. 

De acuerdo con el procurador distrital Daniel Arturo Mirelles Cancino, el espacio recuperado se encontraba ocupado de manera ilegal desde el año 2024. "Se ha realizado una recuperación extrajudicial conforme a ley, ya que el terreno está inscrito para uso vial y de circulación", explicó. Asimismo, indicó que el lugar habría sido utilizado para la venta de plantas y que será puesto a disposición de la municipalidad distrital de Gregorio Albarracín. 

 Denuncian demolición de tienda

Sin embargo, la intervención ha sido cuestionada por vecinos de la zona. Walter Rojas Paredes afirmó que el operativo se realizó en horas de la madrugada y que se demolió una construcción que contaba con servicios básicos. "Han destruido una propiedad privada donde había equipos de computación, una cama y un baño. Además, han afectado áreas verdes", declaró. 

El vecino también señaló que el terreno habría sido adquirido años atrás, durante la gestión del exalcalde Tito Chocano. "Lamentamos lo ocurrido, porque no se ha respetado lo que consideramos nuestro", agregó.

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Autoridad descarta afectaciones 

Frente a estas acusaciones, el procurador Daniel Mirelles negó que se hayan generado daños a elementos sensibles del lugar. "No se ha afectado la gruta religiosa existente debido a un tema social ni los árboles de la zona", sostuvo, al tiempo que reiteró que la intervención se realizó dentro del marco legal vigente. 

El caso ha generado preocupación entre los residentes del sector, quienes pidieron mayor claridad sobre la situación del terreno y los procedimientos aplicados en este tipo de operativos. Las intervenciones por recuperación de un terreno en Tacna continúan siendo temas de críticas, mientras algunos vecinos anunciaron presentar una demanda ante lo ocurrido.

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