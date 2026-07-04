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Guatemala se pronuncia

Mandatario de Guatemala emite saludo a Keiko Fujimori por su cargo como presidenta electa

A un día de su proclamación oficial, el jefe de estado de Guatemala saludó a Keiko Fujimori por su actual cargo de presidenta electa del Perú.

Presidente de Guatemala felicita a Keiko Fujimori
Presidente de Guatemala felicita a Keiko Fujimori (Composición Exitosa)

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 04/07/2026

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Tras la proclamación de resultados oficiales que dieron el pasado 3 de julio, en el que se nombra oficialmente como presidenta electa a la lideresa de Fuerza Popular. El jefe de estado de Guatemala, Bernardo Arévalo se ha pronunciado para saludar a Keiko Fujimori por su actual cargo en el Perú.

Bernardo Arévalo saluda a Keiko Fujimori por su triunfo en segunda vuelta

Las felicitaciones internacionales continúan llegando a la presidenta electa del Perú. En esta oportunidad Bernardo Arévalo, máxima autoridad de Guatemala expresó públicamente sus saludos y buenos deseos para la futura mandataria peruana, destacando la importancia de fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

Por medio de una publicación en su cuenta oficial, el presidente de Guatemala se pronunció para saludar y felicitar a Keiko Fujimori por su triunfo en la segunda vuelta electoral. Esta comunicacion ocurre a un día de la proclamación de los resultados en el que se nombró a la lideresa de Fuerza Popular como la actual presidenta electa que cumplirá un mandato desde este año hasta el 2031.

"Saludo a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, y le expreso mis mejores deseos para este nuevo reto. Que la voluntad de desarrollo y cooperación fortalezca los lazos de amistad entre nuestros pueblos y abra oportunidades en beneficio de Guatemala y el Perú", escribió en su cuenta oficial.

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Dentro del mensaje, el mandatario Bernardo Arévalo, anuncia su deseo en cooperar y fortalecer los lazos entre ambas naciones en beneficio de los ciudadanos de cada país, es decir, entre Guatemala y Perú.

En ese sentido, el saludo del presidente guatemalteco se suma a los mensajes enviados por otros líderes de la región y del mundo, quienes han reconocido los resultados oficiales y han expresado su disposición para mantener y fortalecer las relaciones diplomáticas con el próximo gobierno peruano.

Asimismo, dichos saludos de líderes políticos alrededor del mundo reflejan el interés de diversos países por continuar impulsando la cooperación en áreas como el comercio, la inversión, el desarrollo económico, la seguridad entre otros temas que son parte de la agenda bilateral con sus aliados.

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Finalmente, luego de un extenso conteo de votos, el JNE dió por concluidos los resultados electorales, proclamando a Keiko Fujimori como la presidenta electa del Perú el pasado 3 de julio. Siguiendo esa línea, el presidente de Guatemala se sumó a los saludos para la hija de Albero Fujimori por su triunfo en la contienda.

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