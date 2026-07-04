Mandatario de Guatemala emite saludo a Keiko Fujimori por su cargo como presidenta electa

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la proclamación de resultados oficiales que dieron el pasado 3 de julio, en el que se nombra oficialmente como presidenta electa a la lideresa de Fuerza Popular. El jefe de estado de Guatemala, Bernardo Arévalo se ha pronunciado para saludar a Keiko Fujimori por su actual cargo en el Perú.

Bernardo Arévalo saluda a Keiko Fujimori por su triunfo en segunda vuelta

Las felicitaciones internacionales continúan llegando a la presidenta electa del Perú. En esta oportunidad Bernardo Arévalo, máxima autoridad de Guatemala expresó públicamente sus saludos y buenos deseos para la futura mandataria peruana, destacando la importancia de fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

Por medio de una publicación en su cuenta oficial, el presidente de Guatemala se pronunció para saludar y felicitar a Keiko Fujimori por su triunfo en la segunda vuelta electoral. Esta comunicacion ocurre a un día de la proclamación de los resultados en el que se nombró a la lideresa de Fuerza Popular como la actual presidenta electa que cumplirá un mandato desde este año hasta el 2031.

"Saludo a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, y le expreso mis mejores deseos para este nuevo reto. Que la voluntad de desarrollo y cooperación fortalezca los lazos de amistad entre nuestros pueblos y abra oportunidades en beneficio de Guatemala y el Perú", escribió en su cuenta oficial.

Saludo a la presidenta electa del Perú, @KeikoFujimori, y le expreso mis mejores deseos para este nuevo reto.

Que la voluntad de desarrollo y cooperación fortalezca los lazos de amistad entre nuestros pueblos y abra oportunidades en beneficio de Guatemala y el Perú. 🇬🇹🫱🏼‍🫲🏻🇵🇪 — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) July 4, 2026

Dentro del mensaje, el mandatario Bernardo Arévalo, anuncia su deseo en cooperar y fortalecer los lazos entre ambas naciones en beneficio de los ciudadanos de cada país, es decir, entre Guatemala y Perú.

En ese sentido, el saludo del presidente guatemalteco se suma a los mensajes enviados por otros líderes de la región y del mundo, quienes han reconocido los resultados oficiales y han expresado su disposición para mantener y fortalecer las relaciones diplomáticas con el próximo gobierno peruano.

Asimismo, dichos saludos de líderes políticos alrededor del mundo reflejan el interés de diversos países por continuar impulsando la cooperación en áreas como el comercio, la inversión, el desarrollo económico, la seguridad entre otros temas que son parte de la agenda bilateral con sus aliados.

Finalmente, luego de un extenso conteo de votos, el JNE dió por concluidos los resultados electorales, proclamando a Keiko Fujimori como la presidenta electa del Perú el pasado 3 de julio. Siguiendo esa línea, el presidente de Guatemala se sumó a los saludos para la hija de Albero Fujimori por su triunfo en la contienda.