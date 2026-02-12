Indignación mundial: Talibanes aprueban polémica ley que permite agredir a mujeres y menores

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno talibán de Afganistán aprobó un nuevo Código Penal que ha generado una ola de críticas en la comunidad internacional. La norma, impulsada bajo el liderazgo del líder supremo Hibatullah Akhundzada, incluye disposiciones que permiten la violencia contra mujeres e hijos con sanciones mínimas y establece un sistema de justicia basado en la posición social del acusado.

Uno de los artículos más cuestionados es el 32. El texto señala que "si un esposo golpea a su esposa con violencia excesiva resultando en fractura, lesiones o la aparición de moretones en su cuerpo, y la esposa prueba su reclamo ante el juez, el esposo es considerado un criminal; el juez deberá sentenciarlo a quince días de prisión".

La norma precisa que solo si existen fracturas o moretones visibles se podría aplicar esa pena, siempre que la mujer logre demostrar el abuso ante un tribunal. Para analistas citados por Canal 26, esta disposición "legaliza de facto la violencia contra las mujeres".

Sanciones desproporcionadas

El nuevo marco legal ha causado mayor indignación al compararse con otros artículos del mismo código. El Artículo 70 establece una pena de cinco meses de prisión para quienes hagan pelear animales. Esta diferencia ha sido vista como una muestra de desprotección hacia las mujeres.

Además, el código contempla castigos más severos para el contacto físico consensuado entre adultos no emparentados que para casos comprobados de violencia doméstica. Organizaciones de derechos humanos consideran que esto refleja una visión regresiva y desigual del sistema judicial.

Otra disposición polémica es el artículo 34, que restringe la movilidad de las mujeres casadas. Según la norma, una mujer podría ser encarcelada por tres meses si permanece en la casa de su familia sin permiso del esposo o sin un motivo justificado por la Sharia. Incluso, los familiares podrían recibir la misma pena si no la devuelven al hogar conyugal.

Justicia por clases

El nuevo Código Penal también divide a la sociedad en cuatro categorías: clérigos, élite, clase media y clase baja. Bajo este esquema, las penas varían según el estatus social del acusado. Las sanciones más duras, como prisión o latigazos, quedarían reservadas para las clases bajas, mientras que la élite y líderes religiosos recibirían advertencias por faltas similares.

Desde el regreso de los talibanes al poder en 2021, las mujeres afganas han visto limitados sus derechos en educación, trabajo y vida pública. Este nuevo código representa un endurecimiento adicional.

La comunidad internacional ha expresado preocupación, pero hasta ahora las condenas no han logrado cambios. Más allá del debate legal, el nuevo código marca un fuerte retroceso en igualdad y protección básica. En un sistema donde la ley depende del género y la clase social, la justicia deja de ser igual para todos.