Mundo
Alarma al sur de Sudamérica

Fuerte sismo de magnitud 6.1 sacude la costa de Chile: Entérate los detalles y sus implicancias en el litoral peruano

El Centro Sismológico Nacional de Chile reportó un sismo de magnitud 6.1 al oeste de Punitaqui, región de Coquimbo. Autoridades chilenas han descartado la activación de una alerta de tsunami.

Terremoto en la costa chilena.
Terremoto en la costa chilena. Difusión

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 12/02/2026

Durante la mañana de este jueves 12 de febrero, un sismo de magnitud 6.1 se sintió en la costa de Chile, percibiéndose en siete regiones del mencionado país del sur, según el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED). A continuación, entérate los detalles en la presente nota y si tiene implicancia o no en el litoral peruano

Detalles del movimiento telúrico

Según el reporte oficial del SENAPRED, el fuerte movimiento sísmico se sintió a las 10:35 a. m. (hora chilena / dos más que la peruana) de hoy, jueves 12 de febrero. Teniendo en cuenta la información del Centro Sismológico Nacional, el epicentro se localizó a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, región de Coquimbo, y con una profundidad 54.4 kilómetros

El evento se registró paralelamente y con diferente intensidad en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador Gral. Bernardo O'Higgins, Metropolitana de Santiago y Ñuble.

De inmediato, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile estudió el hecho, descartando de inmediato la activación de una alerta de tsunami para sus costas, debido a que "no reúne las características" para su declaratoria.

Implicancias en el Perú

Con referente a alguna consecuencia en el litoral peruano, desde la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú indicaron que el sismo "no genera tsunami" para las costas de nuestro país. 

¿Cómo actuar ante un sismo?

Es importante destacar que nuestro país se ubica sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo. Esto ocasiona que los temblores sean recurrentes en el Perú. A continuación, siga estas recomendaciones en caso se produzca un sismo en su región:

  • Mantenga la calma.
  • Aléjese de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico.
  • Si no puede llegar de manera rápida a la salida más cercana que hay donde te encuentras, busque un espacio seguro.
  • No llame por teléfono. La línea suele saturarse, por lo que es mejor enviar un mensaje de texto para informar que estás a buen recaudo.

Ten lista tu mochila de emergencia

Frente a estas circunstancias, también se recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual debería contar con implementos que necesiten los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

  • 1 litro de agua por persona.
  • Enlatados.
  • Galletas.
  • Una manta pequeña polar.
  • Alcohol en gel.
  • Mascarillas.
  • Artículos de higiene.
  • Linterna a pilas.
  • Radio portátil.
  • Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Tras el sismo ocurrido en el vecino país de Chile, es importante tener en cuenta estas recomendaciones, a fin de protegernos a nosotros mismos y también a quienes nos rodean en casa o en el trabajo. 

