Delcy Rodríguez asegura que Nicolás Maduro es inocente y ratifica que es "el presidente legítimo" de Venezuela

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó que Nicolás Maduro continúa siendo el presidente legítimo del país y defendió la legalidad de su mandato, durante una entrevista concedida a NBC News.

Asegura que Maduro es "el presidente legítimo" de Venezuela

La mandataria encargada del país caribeño destacó que su afirmación sobre la legitimidad de Maduro lo realiza desde su óptica como abogada. Al mismo tiempo, terminó calificando de inocentes tanto al exmandatario depuesto como a su esposa, Cilia Flores.

Adicionalmente, en sus palabras, la presidenta encargada subrayó que su actual rol al frente del Ejecutivo se encuentra respaldado por el marco jurídico nacional. "Estoy a cargo de la presidencia de Venezuela, como lo establece claramente la Constitución", puntualizó.

Rodríguez Gómez no se limitó solo a expresar su solidaridad personal con el capturado por Estados Unidos, sino que mostrando este respaldo contrasta con la posición que tienen gobiernos como el de Donald Trump y varios países europeos, los cuales cuestionan la validez de las últimas elecciones venezolanas y la continuidad del régimen chavista en el poder.

Sin embargo, desde Caracas, se mantiene la postura de que la intervención militar norteamericana de Nicolás Maduro y Cilia Flores fue una violación de la soberanía venezolana y un ataque inaceptable a la estructura constitucional del país.

🇻🇪 🇺🇸ATENCIÓN —Delcy Rodríguez declara al mundo entero y especialmente al gobierno de Estados Unidos:



«Nicolás Maduro Moros es el Presidente constitucional y legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Tanto él como su esposa, la Primera Combatiente Cilia Flores, son... pic.twitter.com/IreOnXCb2y — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) February 12, 2026

El impacto de la captura de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez

En una operación sin precedentes, las fuerzas estadounidenses intervinieron en Venezuela a principios de enero de 2026 y trasladaron a Nicolás Maduro y su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales.

Este impoirtante acontecimiento, que dio la vuelta al mundo, no solo fracturó la política interna venezolana, sino que también desató debates sobre la legalidad, la soberanía nacional y el futuro del país petrolero.

Posteiormente, sucedió la asunción de Delcy Rodríguez como jefa de Estado de transición. Desde que asumió la presidencia su gobierno ha denunciado la captura del líder chavista como "una agresión militar" y a su vez un atropello a la autodeterminación venezolana, sosteniendo que la legitimidad de Maduro no puede ser anulada por acciones externas.

Cabe señalar que, en un discurso anterior transmitido por medios estatales Rodríguez subrayó que "aquí manda el pueblo venezolano y hay un Gobierno, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro".

Esta entrevista, concedida a la cadena estadounidense NBC News, marca un nuevo capítulo en el pulso entre el régimen chavista, la oposición interior y las potencias internacionales que buscan una transición democrática en Venezuela.