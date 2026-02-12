Argentina: Diputados aprueban proyecto para bajar la edad de responsabilidad penal a 14 años

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno argentino anunció la media sanción en la Cámara de Diputados de un proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de responsabilidad penal de los 16 a los 14 años. La iniciativa fue celebrada por la Oficina del Presidente, que destacó que se trata de un debate postergado durante más de cuatro décadas.

El comunicado oficial subraya que, mientras la criminalidad juvenil se ha vuelto más violenta y organizada, la legislación permanecía sin cambios desde otra época. Del mismo modo, en el texto agradece a los diputados que acompañaron y votaron a favor de la medida.

"La Argentina no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe", señala el oficio.

¿Qué significa la media sanción?

En el sistema legislativo argentino, un proyecto de ley debe ser aprobado por ambas cámaras: primero por la Cámara de Diputados y luego por el Senado. La aprobación en Diputados representa la media sanción, es decir, un paso inicial que habilita el debate en la cámara alta. Solo si el Senado también aprueba el proyecto, este se convierte en ley.

Por lo tanto, aunque el Gobierno celebró la votación, la reforma aún no está vigente. El Ejecutivo confía en que el Senado trate la iniciativa "con la urgencia que la situación exige".

Cámara de Diputados aprobó la media pena con 149 votos a favor.

Con este eventual nuevo régimen, aquellos menores de 14 años que cometan o resulten parte de delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros, podrían recibir hasta 15 años de cárcel.

Para otros delitos menos graves con condenas menores a los 10 años, se plantean penas alternativas como la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, restricción de movilidad, entre otros.

Argumentos del Gobierno

El comunicado sostiene que "quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad". Según el presidente Javier Milei, un adolescente de 14 años comprende la gravedad de sus actos, y sostener lo contrario sería "subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas".

La medida busca responder a una de las principales preocupaciones de los argentinos: la inseguridad. El Gobierno plantea que la reforma permitirá dar una respuesta más clara y efectiva frente a delitos cometidos por menores de edad.

La media sanción marca un hito en el debate sobre la responsabilidad penal juvenil en Argentina, un tema que había sido evitado por sucesivos gobiernos. Sin embargo, la discusión en el Senado promete ser intensa, ya que involucra aspectos legales, sociales y de derechos humanos.

Para la audiencia internacional, lo relevante es que Argentina aún no ha aprobado definitivamente la reforma: el proyecto está en trámite y requiere la sanción del Senado. De ser aprobado, el país se alinearía con otros sistemas que establecen la responsabilidad penal desde los 14 años, aunque el debate sobre las implicancias sociales y judiciales seguirá abierto.