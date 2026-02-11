Padres de bebé presuntamente maltratada en Chimbote fueron enviados a prisión

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) dictó nueve meses de prisión preventiva en contra de los padres de la menor de un mes de nacida quienes son investigados por presuntos agresiones en contra de la menor, hecho ocurrido en el distrito de Nuevo Chimbote, Áncash.

Enviados a prisión de manera preventiva

Se dictó una medida cautelar en contra de los padres investigados por presuntamente haber agredido a su menor hija de tan solo un mes de nacida en Chimbote.

El repudiable hecho es materia de investigación de la Fiscalía la cual solicitó prisión preventiva por contar con elementos de convicción que vinculan a los progenitores con el hecho de agresión ocurrido en una vivienda del asentamiento humano Los Conquistadores.

Los padres identificados como Roberto Carlos Flores Juárez (38) y Silvana Beatriz Méndez Tamara (23) fueron trasladados hacia el penal de Cambio Puente de Chimbote, tras disposición de la jueza Karina Medina Machado, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa.

El internamiento de ambos progenitores se da mientras se continúan las investigaciones por el presunto delito de lesiones graves contra integrantes del grupo familiar.

La investigación del Ministerio Público determinó que la bebé ingresó al hospital Eleazar Guzmán Barrón con múltiples lesiones, entre las que se encuentran fracturas en las extremidades, contusión en la cabeza y signos de desnutrición. Además, el certificado médico legal indica que las lesiones se habrían realizado con un agente contundente.

Al momento de escuchar las versiones de ambos padres, estos brindaron información contradictoria las cuales no dieron a explicar las lesiones que la menor de edad presentaba.

Menor se encuentra bajo revisión médica

Adicionalmente a la prisión preventiva, el Poder Judicial declaró la desprotección familiar en situación de urgencia a favor de la menor e incluso se suspendió la patria potestad de sus padres biológicos tras las graves lesiones ocasionadas.

Actualmente, la bebé se encuentra en el Instituto Nacional de Salud del Niño en la ciudad de Lima en donde se encuentra bajó la revisión médica oportuna y el cuidado hasta que logre recibir el alta médica.