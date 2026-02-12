Ordenan el retiro de popular marca de HAMBURGUESA de los supermercados: ¿Cuál es el motivo?

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Nueva alerta de seguridad alimentaria. Se ordenó el retiro de una carne de hamburguesa de los supermercados al detectarse fragmentos de plástico. Descubre de qué producto se trata y si lo tienes en tu despensa.

Retiran estas hamburguesas de los supermercados

A quién no le gusta comer una rica hamburguesa, ya sea en la calle o en casa; sin embargo, una inesperada noticia podría cambiar tu percepción. Pues bien, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) lanzó una nueva alerta alimentaria que afecta a una popular marca de carne de hamburguesa.

De acuerdo a los primeros reportes, la agencia sanitaria ordenó el retiro masivo de los productos de la marca 'Cárnicas Gallego', precisamente de carne de hamburguesa picada de vacuno y mixta (burger meat), tras advertir posible presencia de fragmentos de plástico.

La información ha sido facilitada por la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación española y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. Asimismo, 'Cárnicas Gallegos' precisó que los productos implicados se presentan en bandejas de diferentes tamaños y corresponden a un único lote:

Nombre del producto 1: Burger meat picada de vacuno.

picada de vacuno. Nombre del producto 2: Burger meat picada mixta (vacuno y cerdo).

picada mixta (vacuno y cerdo). Marca: Cárnicas Gállego.

Cárnicas Gállego. Número de lote: 6061.

6061. Fecha de caducidad: 13/02/2026.

13/02/2026. Peso por unidad: Bandejas de 240 g y 500 g.

Bandejas de 240 g y 500 g. Estado: Refrigerado.

Producto distribuido en cinco regiones

La AESAN también detalló que los productos fueron distribuidos en Madrid, Aragón, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Castilla y León, por lo cual, solicitaba a los supermercados y tiendas retirarlos para evitar riesgos a la salud. ¡Pero ojo! Ten en cuenta la noticia, ya que puede estar en tu despensa, probablemente por haber sido enviado desde España como un regalo.

Finalmente, la agencia sanitaria instó a los consumidores que tengan esta marca de hamburguesa "en la mira" que eviten su consumo y sean devueltos al supermercado lo más pronto posible.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Retiran hamburguesas de la marca Cárnicas Gállego.

Otro producto en problemas: alerta sanitaria

Por otro lado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) emitió una alerta amarilla por latas de atún de Genova Yellowfin Tuna en Aceite de Oliva y Genova Yellowfin Tuna en Aceite de Oliva Extra Virgen con Sal Marina, que según revelaron habría sido contaminadas con Clostridium botulinum, la bacteria que provoca botulismo, una intoxicación alimentaria potencialmente mortal.

"Los consumidores no deben utilizar el producto aunque no parezca ni huela a podrido", advirtió la FDA. A lo que añadieron que "los consumidores que se sientan mal deben acudir inmediatamente al médico".

