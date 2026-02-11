Gustavo Petro asegura que escapó de intento de asesinato contra su helicóptero

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció un intento de asesinato en su contra cuando se trasladaba en helicóptero hacia el departamento de Córdova la última noche del lunes. El mandatario indicó que se trataría de un plan de narcotraficantes para acabar con su vida.

Denunció intento de asesinato

Un presunto intento de asesinato fue denunciado por el presidente colombiano luego de que el helicóptero donde se trasladaba tuviera que forzar un cambio de ruta hacia mar abierto.

"Cogimos mar abierto cuatro horas y llegué a donde no teníamos que llegar, escapándome de que me maten", precisó en conferencia de prensa.

El ministro de Defensa de Colombia indicó que Gustavo Petro es objetivo de ataque de estructuras criminales ligadas a economías ilícitas principalmente del narcotráfico.

El presidente indicó que, desde su llegada al poder en agosto del 2022, recibe diversas amenazas que parten de diferentes grupos criminales que buscan asesinarlo.

Así, indicó que existe una "Nueva Junta del Narcotráfico", conglomerado de grupos y actores criminales que se vinculan para ataques temporales, pero también se traicionan.

La autoría del ataque es información confidencial que es manejada directamente por la jefatura de protección presidencial. Por su parte, las autoridades políticas hicieron un llamado a la ciudadanía para brindar cualquier dato relevante sobre el caso.

Organizaciones criminales del narcotráfico en la mira

De acuerdo a la información manejada por el Gobierno, organizaciones criminales ligadas al narcotráfico de extensión internacional serían los principales sospechosos del ataque.

Dentro de los criminales considerados se encuentra Iván Mordisco, criminal más buscado del país que cuenta el mando de la mayor disidencia de la guerrilla FARC.

El ataque contra Petro podría responder a los desplazamientos y golpes militares contra las estructuras criminales que operan en diversos puntos de Colombia.

En el 2024, el jefe de Estado de Colombia ya había denunciado otro intento de asesinato que le impidió asistir al desfile militar del país celebrado el 20 de julio de ese año.

Tras el presunto atentado, Petro se mostraba fuertemente resguardado en los espacios públicos donde escoltas blindaban cada lugar que recorría con el fin de protegerlo.