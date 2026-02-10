Chimbote: Padres acusados de fracturar brazos y piernas de su bebé fueron capturados por la Policía

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un indignante caso de maltrato familiar se ha suscitado en Chimbote causando indignación y conmoción tras conocerse que una bebé de solo un mes de nacida fue maltratada físicamente por sus propios padres, quienes tras conocese de este hecho fueron capturados por agente de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Padres que maltrataron a su bebé son arrestados

La pareja de esposos fueron detenidos por personal de la Comisaría de Familia de Chimbote en las inmediaciones del hospital regional Eleazar Guzmán después de que médicos detecten que su menor hija presentaba fracturas expuestas en su pierna derecha, hematomas en el rostro y un severo cuadro de desnutrición calórico - proteínica.

De acuerdo a la denuncia, los progenitores acudieron al centro de salud notificando que las heridas que presentaba la bebé de un mes eran producto de una caída accidental desde su cama,

Los padres de 23 y 28 años serán denunciados por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, violencia contra los integrantes del grupo familiar en el marco de la Ley 30364, así como por presunta desprotección familiar,

Esta acción policial se ejecutó de manera articulada con el Centro Emergencia Mujer y el Ministerio Público con el cual se garantizó la protección del menor y el desarrollo de las investigaciones.

Cabe señalar que, debido a la gravedad de su estado, la bebé tuvo que ser trasladada a la capital para que pueda recibir tratamiento especializado debido a la gravedad de sus lesiones.

¿Cuál es el estado actual de la bebé?

En diálogo con Exitosa, la directora del Instituto del Niño de San Borja, Ruth Rojas, reveló que la bebé que habría sido maltratada por sus padres se encuentra sumamente delicada y aseguró que todos los especialistas se encuentran pendientes de ella. Cabe señalar que, actualmente la PNP tiene la custodia de la menor.

"La niña ha llegado con múltiples fracturas en ambos brazos, en la piernita derecha, en las costillas, también un traumatismo cerebral, que no ha producido fractura, pero sí una contusión cerebral. Está muy delicada porque tiene una sepsis de punto de partida dérmico, hay unas lesiones de piel que han producido esto, además de anemia y desnutrición", señaló la titular del nosocomio limeño.

Por último, el Poder Judicial dicto nueve meses de prisión preventiva contra los padres de la bebé preuntamente maltratada. Tras ello fueron internados en el Penal de Cambio Puente mientras que continúan las investigaciones por el delito de agresiones graves contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.