China rechaza las afirmaciones realizadas por EE. UU. sobre el megapuerto de Chancay

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego que la Estado Unidos, a través de su embajada en Perú, expresara su preocupación por el fallo judicial que restringe la fiscalización de OSITRÁN en el megapuerto de Chancay, China respondió y rechazó las afirmaciones de Washington.

China vs EE. UU. por megapuerto

China expresó su "fuerte insatisfacción" ante las declaraciones de Estado Unidos sobre la soberanía del megapuerto peruano de Chancay y tuvo duros calificativos para lo expresado por EE. UU.

"China se opone firmemente a las falsas acusaciones y desinformación de Estados Unidos contra la cooperación de China con Perú en el puerto de Chancay", señaló este jueves 12 de febrero.

China is strongly opposed to U.S. false accusation and disinformation against China's cooperation with Peru on #Chancay port. pic.twitter.com/PzPbmwGbf0 — CHINA MFA Spokesperson 中国外交部发言人 (@MFA_China) February 12, 2026

Ello se da luego de lo dicho por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, la mañana del último miércoles 11 febrero tras conocerse que el Poder Judicial peruano limitó la fiscalización del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRÁN), favoreciendo a Cosco Shipping, en el megapuerto de Chancay.

"Preocupado por los últimos informes de que Perú podría quedar sin el poder para supervisar Chancay, uno de sus puertos más grandes, que está bajo la jurisdicción de propietarios depredadores chinos. Apoyamos el derecho soberano del Perú a supervisar la infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirve de advertencia para la región y el mundo: el dinero chino barato cuesta soberanía", dijeron.

Concerned about latest reports that Peru could be powerless to oversee Chancay, one of its largest ports, which is under the jurisdiction of predatory Chinese owners. We support Peru's sovereign right to oversee critical infrastructure in its own territory. Let this be a... — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) February 11, 2026

A ello se le sumó lo expresado por el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, a través de sus redes sociales: "Todo tiene un precio, y la larga lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía".

PCM anuncia medidas ante fallo judicial

A través de un comunicado, la PCM se refirió al fallo judicial que favorece a Cosco Shipping y evita la fiscalización en el megapuerto de Chancay. En ese sentido, resaltaron que en nuestro país la actividad económica es libre.

En esa línea afirmaron que el Terminal Portuario de Chancay, de propiedad de Cosco Shopping, "debe cumplir con lo establecido por el ordenamiento normativo peruano", esto incluye la regulación en materia de seguridad portuaria a cargo de de diferentes instituciones que están presentes en el lugar ejerciendo su control y fiscalización.

Sin embargo, solo a OSITRÁN el Poder Judicial le ordenó abstenerse de ejercer sus funciones regulatorias, supervisoras, fiscalizadoras y sancionadoras en el Megapuerto de Chancay.

"Declarando, además, inaplicables a las operaciones del referido terminar y diversas normas legales que sustentan las competencias de OSITRÁN. De configurarse tales supuestos, la Presidencia del Consejo de Ministros, en cumplimiento de la normativa legal vigente, hará uso de los recursos procesales que la ley le faculta", informaron.

Es en medio de ello que China rechazó las expresiones de Estados Unidos sobre la pérdida de la soberanía peruana en el puerto de Chancay.