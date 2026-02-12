China: Impactante video muestra el colapso de una calle en Shanghái debido a una construcción

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

¡No se salva ni China! Un gigantesco socavón se formó en una calle en Shanghái producto de la construcción de una estación de metro lo que generó el pánico en los ciudadanos que transitaban por la zona. El hecho quedó registrado en un video grabado desde un edificio de enfrente que muestra el impactante hueco ocasionado.

Gran socavón en calle de China

Un socavón de grandes dimensiones se abrió en plena ciudad de Shanghái tras un aparente fallo de cálculo en la construcción de una estación de metro.

El hecho se dio entre el cruce de las calles Qixin Road y Li'an Road en donde se realizaban labores de excavación para expandir las estaciones del metro. Sin embargo, un desperfecto al momento de la construcción subterránea generó que la superficie se desprendiera.

Debido a la construcción, la zona se encontraba cercada, de forma que solo los trabajadores de la obra se encontraban dentro. A pesar de que no había mucha gente en la zona, el pavimento comenzó a resquebrajarse de forma inesperada.

El hecho quedó registrado donde se evidencia el quiebre paulatino de la vía que trajo consigo a parte de los implementos de la obra. Por su parte, los trabajadores iniciaron el despliegue hacia una zona mejor resguardada.

🇨🇳 | LO ÚLTIMO: Enorme sumidero se traga carretera en Shanghai, China.



pic.twitter.com/oAm6vQFqj7 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 12, 2026

Sin heridos, más infraestructura está dañada

Como se aprecia en el video, el socavón continuó expandiéndose logrando que otra zona de la calle se vea desprendida para asombro de los trabajadores en la zona.

Tras su paso cayeron contenedores, parte de las luminarias del alumbrado público, maquinarias usadas para la obra, entre otros implementos que cayeron en medio del enorme forado.

Tras el desprendimiento, la zona obligó a que se evacúe completamente la zona intervenida en Shanghái. Afortunadamente, no se registraron heridos ni personas fallecidas.

Tras el siniestro, el gobierno municipal acordonó un amplio perímetro de la zona como medida de prevención, además de restringir el acceso para asegurar a los trabajadores y vecinos.

El hecho ocurrió a pocos metros del reconocido centro comercial Xizi Center, lo que generó mayor alarma ante la presencia de personas alrededor de la zona.