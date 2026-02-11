Argentina: Choques y detenidos en marcha contra reforma laboral

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La movilización de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el proyecto de reforma laboral se desinfló de forma abrupta este miércoles por la tarde. Lo que empezó como una demostración de fuerza sindical frente al Congreso terminó en corridas, gases lacrimógenos y al menos 11 detenidos, según fuentes oficiales.

La protesta alcanzaba su punto más alto cuando se produjeron los incidentes más graves. Un grupo de manifestantes de izquierda derribaron vallas y lanzaron bombas molotov, lo que desató la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad. La Policía avanzó con carros hidrantes, balas de goma y gases para dispersar a los más combativos. En cuestión de minutos, la plaza comenzó a vaciarse.

Primeros enfrentamientos

El primer foco de tensión se registró alrededor de las 15.30, cerca de la avenida Rivadavia. Militantes del Frente de Izquierda protagonizaron un fuerte cruce con los efectivos. Hubo empujones, golpes y vallas derribadas. La Policía logró recuperar el control del sector, aunque perdió parte del vallado en medio del forcejeo.

Minutos después, la violencia se trasladó hacia la zona de la calle Hipólito Yrigoyen, donde se concentraban varios gremios. Allí también cayeron vallas y la tensión volvió a escalar. La segunda tanda de choques, cerca de las 16.30, terminó de quebrar el clima de la jornada.

MARCHA CONTRA LA REFORMA LABORAL - Manifestantes se robaron mesas de un local pic.twitter.com/teKUNMeZWh — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 11, 2026

Plaza despejada

Tras los disturbios, los efectivos avanzaron en filas y en motos para despejar el lugar. Las columnas sindicales se dispersaron hacia Avenida de Mayo y calles aledañas. Aunque hubo un intento de retomar la protesta pasadas las 18, la Policía lanzó nuevas granadas de gas y realizó un último operativo que puso fin a la movilización. Para las 19, el tránsito en Rivadavia comenzaba a normalizarse.

Desde el Ministerio de Seguridad informaron que hay más de 10 "personas identificadas" que serán "judicializadas". Además, el gobierno porteño confirmó que fueron detenidos "al menos" once manifestantes por agresiones y daños en el espacio público.

La CGT, que buscaba mostrar unidad y presión contra la reforma, solo alcanzó a tomarse una foto frente al Congreso antes de que la plaza quedara casi desierta.

Un mensaje político

La protesta también contó con el apoyo de las dos CTA, gremios bonaerenses y espacios del peronismo como el Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora y el Movimiento Evita.

Más allá de los incidentes, la jornada deja un mensaje claro: la reforma laboral genera fuerte resistencia sindical. Sin embargo, los hechos de violencia opacaron el reclamo y podrían jugar en contra de la estrategia gremial. Para el Gobierno, el operativo refuerza su decisión de aplicar el "protocolo antipiquetes". El pulso entre la calle y el poder recién comienza.