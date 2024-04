¡Insólito! Joven muere de forma brutal tras ser pisoteado por elefante en un zoológico

Las redes sociales se han visto impactadas por la viralización de un brutal incidente ocurrido en un zoológico de Bangladesh, luego de que un joven muriera tras ser pisoteado en reiteradas ocasiones por un elefante.

Se pudo conocer que el joven de apenas 17 años perdió la vida durante la mañana del pasado jueves, tras sufrir un ataque a manos del enorme animal en el Zoológico Nacional de Mirpur, ubicado en Dhaka.

La víctima fue identificada como Zahid, y era hijo de un cuidador y entrenador de elefantes conocido dentro del recinto.

Luego del incidente, el director del Zoológico Nacional, Mohammad Rafiqul Islam, se pronunció mediante las redes sociales del recinto, esclareciendo los hechos e informando que todos ocurrieron alrededor de las 11 de la mañana.

Se informó que un trabajador del local ingresó al sector donde se encontraban los elefantes con su menor hijo, y de forma repentina, uno de los enormes animales atacó al pequeño Zahid.

El elefante agarró al menor con su trompa, lo envolvió, levantó al adolescente y arrojó contra el piso en reiteradas ocasiones. Todo esto ocurrió ante la mirada de horror de los visitantes al parque, que salieron corriendo despavoridos.

Como era de esperarse, el joven murió camino al hospital por la gravedad de las lesiones generadas por la bestia.

La muerte del joven fue captada en video, y posteriormente publicada en diversas plataformas digitales, donde este material rápidamente se viralizó. Por ejemplo, en X, antes Twitter, cuenta con más de 2.5 millones de vistas y 1800 comentarios.

En ese sentido, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. La gran mayoría de personas criticó las condiciones en las que se tenía al animal, señalando que la reacción del mismo era algo completamente natural.

"¿Cuándo van a entender que los animales no deben ser tratados como juego?", "No deben acercarse a animales salvajes así", "No entiendo como se le ocurrió al padre entrar con su hijo allí", "Insoportable video", fueron algunos comentarios destacados.