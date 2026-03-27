Guerra en Oriente Medio: Donald Trump amplía plazo para no atacar Irán mientras acuerdan reapertura total del estrecho de Ormuz

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó por 10 días el plazo para no atacar las centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán, tiempo en el que espera la reapertura en su totalidad del estrecho de Ormuz, lo cual significaría el fin de la guerra que empezó el pasado 28 de febrero.

Tal como es costumbre, el mandatario estadounidense anunció su decisión a través de su cuenta de Truth Social, en donde reafirmó que las conversaciones con Teherán están "progresando muy bien".

Ultimátum mientras se registran caídas históricas en el mercado estadounidense

El ultimátum dado a conocer desde Washington se da en un contexto de convulsión de los mercados financieros estadounidenses, a tal punto que las acciones del Wall Street experimentaron su mayor caída el jueves 26 de marzo, desde el inicio de la guerra.

Del mismo modo, el precio del crudo registró una nueva alza. El barril de Brent, la referencia internacional, superó de nuevo los 110 dólares por barril y su equivalente estadounidense, el WTI, se acercaba a los 100 dólares.

El titular de la Casa Blanca señaló que la extensión del plazo (que en un principio vencía este viernes 28 de marzo) es a solicitud del Gobierno de Irán, fijando como nueva fecha límite, el lunes 6 de abril, a las 8 p. m. (hora del este). Asimismo, culpó a ciertos medios de mal informar los acuerdos que estarían llevando a cabo ambas naciones.

"Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas en sentido contrario de los medios de comunicación que difunden noticias falsas y otros, están progresando muy bien", escribió Trump.

Irán mantiene cerrado el paso a embarcaciones enemigas, más no para sus aliados

Sobre lo anunciado desde Norteamérica, Teherán se niega a utilizar en este momento el término "conversaciones"; no obstante, ya transmitió "oficialmente" y "a través de intermediarios", una respuesta al plan de 15 puntos que Washington propuso para terminar los enfrentamientos, según la agencia de noticias Tasnim.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán reafirmó este viernes, que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado y advirtió que cualquier embarcación que atraviese esta ruta "se enfrentará a graves consecuencias".

"Se prohíbe el movimiento de cualquier buque 'hacia y desde' los puertos de origen de aliados y enemigos desde cualquier corredor", aseguró el comando armado del país persa.

Agregaron que, tres buques portacontenedores de diferentes nacionalidades, no identificados, intentaron dirigirse hacia "el corredor designado para buques autorizados", pero fueron obligados a retroceder tras recibir advertencias iraníes.

Las tensiones entre ambos países parece empezar a llegar a su fin con el diálogo confirmado por ambas partes y ante la expectativa mundial por la decisión que puedan tomar.