Más de 49 mil fiscalizadores del JNE supervisarán las Elecciones 2026: Uno por cada dos mesas

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Inicia la cuenta regresiva para las Elecciones Generales 2026 y, con ella, crece la expectativa en la población. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que, el próximo 12 de abril, los comicios contarán con más de 49 mil fiscalizadores desplegados en los centros de votación.

Fiscalizadores ejercerán mayor control en mesas de sufragio

De esta forma, se ejercerá un control más reforzado en el electorado en comparación con las Elecciones 2021, según señaló para Exitosa el vocero del Reniec y asesor legal del JNE, Luis Ramos Polo.

"Con eso, garantizamos que un fiscalizador de local de votación va a estar presente en dos mesas de sufragio, lo que hace muy diferente a lo que, anteriormente, en otros procesos se veía", precisó.

Ramos indicó que, en comicios anteriores, solo "un fiscalizador atendía hasta ocho mesas de sufragio. Al día de hoy, solo va a atender dos mesas", lo cual garantizará mayor transparencia gracias a un control más minucioso y personalizado.

Estos fiscalizadores miembros del JNE llegarán a los locales de votación "una o dos horas antes del inicio de la convocatoria" de la jornada electoral para los miembros de mesa, indicada para las 6 de la mañana.

"(Estarán allí) a fin de verificar la llegada de los miembros de mesa, la instalación de las mesas de sufragio como tal, y la verificación también de los ambientes y locales de votación", finalizó Ramos.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | Más de 49 mil fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones participarán en los comicios de este domingo 12 de abril, con el objetivo de garantizar la transparencia y legalidad del proceso electoral en todo el país.



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Restricciones electorales y su cronograma oficial

El cronograma del proceso electoral inicia hoy lunes 6 de abril, día en que queda prohibida la difusión de encuestas electorales en medios de comunicación. Esta medida busca evitar que los votantes tomen decisiones basadas en tendencias recientes o percepciones generadas a última hora.

Luego, desde el viernes 10 de abril, se restringen las reuniones y manifestaciones políticas. Esto incluye mítines, marchas y cualquier tipo de concentración partidaria. La intención es reducir la presión política directa sobre el electorado en los días previos a la votación.

Según el JNE, estas disposiciones forman parte del periodo conocido como "silencio electoral", en el que se limita la actividad proselitista para garantizar condiciones equitativas.

Además, desde el sábado 11 de abril a las 00:00, se suspenden todas las modalidades de propaganda política, con lo que se dejan fuera las formas de publicidad en medios de comunicación.