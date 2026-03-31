Donald Trump advierte a sus aliados por no intentar reabrir el estrecho de Ormuz: "Tendrán que aprender a defenderse"

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a sus aliados por no involucrarse en su "plan" de reapertura del estrecho de Ormuz, advirtiéndoles que no luchará por sus intereses mientras enfrentan dificultades para obtener combustible proveniente desde Oriente Medio.

El jefe de la Casa Blanca trató de poner presión para lograr que Irán acepte sus "condiciones" para no solo ponerle fin a la guerra que empezó el pasado 28 de febrero, sino también para lograr la reapertura total del paso por donde transita el 25 % del total de petróleo de todo el mundo.

Cuestiona "falta de apoyo" y lanza dura crítica contra Francia

A través de su cuenta de Truth Social, Trump no ocultó su posición contra quienes podrían respaldarlo en su invasión a tierras persas. En ese contexto, puso como "ejemplo" al Reino Unido, acusándolo de negarse a participar en los operativos militares contra Teherán.

A manera de represalia y teniendo en cuenta la imposibilidad de que sus todavía aliados puedan conseguir combustible para aviones, Trump les "sugirió" compren el hidrocarburo a Estados Unidos y que, en segundo lugar, vayan directamente a luchar por el mismo al estrecho de Ormuz, aunque dejó en claro que será si el apoyo de Washington.

"Tendrán que aprender a defenderse, Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros. Irán ha sido, esencialmente, diezmado. Lo más difícil ya pasó. ¡Vayan a buscar su propio petróleo!", escribió en su red social preferida.

Mensaje de Donald Trump.

Del mismo modo, acusó a Francia de ser "muy poco colaboradora" por no permitir que aviones con destino a Israel, cargados con suministros militares, sobrevolaran su territorio. "¡EE. UU. lo recordará!", expresó.

Ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz vence el 6 de abril

El pasado 26 de marzo, Donald Trump prorrogó por 10 días el plazo para no atacar las centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán, tiempo en el que espera la reapertura en su totalidad del estrecho de Ormuz.

El ultimátum dado a conocer desde Washington se da en un contexto de convulsión de los mercados financieros estadounidenses, a tal punto que las acciones del Wall Street experimentaron su mayor caída ese mismo día, desde el inicio de la guerra.

El titular de la Casa Blanca señaló que la extensión del plazo (en un principio vencía el 28 de marzo) era a solicitud del Gobierno de Irán, fijando como nueva fecha límite, el lunes 6 de abril, a las 8 p. m. (hora del este). Asimismo, culpó a ciertos medios de mal informar los acuerdos que estarían llevando a cabo ambas naciones.

Sobre lo anunciado desde Norteamérica, Teherán se negó a utilizar el término "conversaciones"; no obstante, ya informó que ya transmitió "oficialmente" y "a través de intermediarios", una respuesta al plan de 15 puntos que Washington propuso para terminar los enfrentamientos, según la agencia de noticias Tasnim.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán reafirmó que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado y advirtió que cualquier embarcación que atraviese la ruta "se enfrentará a graves consecuencias".

A más de un mes del inicio del conflicto en Oriente Medio, Trump empezó a perder los papeles con sus aliados por no sentirse respaldado, en un contexto crítico del mercado estadounidense.