Influencer grabó el preciso instante del terremoto de magnitud 7.4 registrado en Colombia: "El susto de mi vida"

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un infuencer colombiano registró el preciso instante en que se desató el potente terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter registrado en el departamento de Chocó, en Colombia. El joven se encontraba en las inmediaciones del aeropuerto del municipio de Pereira junto a otra persona.

Influencer graba el preciso momento en que es sorprendido por terremoto

La mañana de este lunes. 10 de agosto, un movimiento telúrico se registró en territorio colombiano teniendo como epicentro el municipio de San José del Palmar, localizado en el departamento del Chocó.

Debido al potente sismo diversas zonas se vieron afectadas a lo largo del país. Una de esas fueron las instalaciones del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira que sufrieron graves consecuencias. Al respecto, se reportó el desprendimiento de parte del techo en áreas de tránsito de pasajeros.

En este terminal aéreo se encontraba el creador de contenido conocido en redes sociales conocido como 'Gallego' cuano inició la actividad sísmica y decidió registrar todo lo que ocurría con su celular.

De acuerdo a lo registrado, se puede observar la violencia desprendida por el fenómeno natural, mientras que objetos y a su vez estructuras se mueven. Partes del techo se comenzaban a desprender.

Por tal motivo, el influencer procedió junto con otra persona a colocarse debajo de una mesa para poder salvaguardar sus vidas. Desde allí continuó registrando todo lo que sucedía a su alrededor por el devastador terremoto.

Influencer revela que se encuentra bien y Colombia suspende vuelos en aeropuertos

Una vez superados los momentos de tensión que vivió, 'Gallego' recurrió a sus historias Instagram para revelar a sus fieles seguidores que se encontraba bien, pero que vivió un momento complicado en medio de la actividad sísmica.

"Por momentos pensé hasta aquí llegué, fue increíblemente (...) se rompió todo, todo se cayó. Sentí que hasta aquí iba a llegar", expresó evidenciando que fue un momento de temor por lo ocurrido. "El susto de mi vida", escribió en la descripción de la publicación del material audiovisual que registró.

Cabe señalar que, la Aeronáutica Civil de Colombia ordenó la suspensión preventiva de vuelos en al menos seis terminales aéreas del centro y occidente del país tras registrarse afectaciones en sus estructuras por el terremoto de magnitud 7.4.

Un influencer colombiano conocido como 'Gallego' en las redes sociales registró el preciso momento en que ocurrió el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia. Él se encontraba en las inmediaciones del aeropuerto de Pereira, que también sufrió daños.