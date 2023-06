Medidas contra las mujeres impiden reconocimiento internacional del gobierno de Afganistán

21/06/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

La enviada de la ONU para Afganistán, Rosa Otunbayéva, afirmó que mientras continúen las restricciones impuestas contra las mujeres en el país, será prácticamente imposible que la comunidad internacional reconozca al gobierno talibán. Durante sus negociaciones con las autoridades de facto, Otunbayéva ha dejado en claro que los decretos y restricciones emitidos por los talibanes, especialmente aquellos dirigidos a las mujeres y jóvenes, son obstáculos que han creado por sí mismos. Aunque los talibanes buscan el reconocimiento de la ONU y sus miembros, sus acciones van en contra de los valores fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, señaló la funcionaria kirguís.

Estas medidas restrictivas no solo son impopulares entre la población afgana, sino que también han afectado la legitimidad nacional e internacional del gobierno talibán, además de causar sufrimiento a la mitad de la población y dañar la economía del país. Hasta ahora, ningún país u organismo multilateral ha reconocido oficialmente al gobierno talibán.

Desde que los talibanes regresaron al poder en agosto de 2021, han impuesto una interpretación rigurosa del islam y han intensificado las medidas en contra de las libertades de las mujeres. Han prohibido a las mujeres acceder a la educación secundaria y universitaria, las han expulsado de las instituciones públicas y solo se les permite trabajar en algunas ONG internacionales, pero no en todos los sectores.

En abril, la prohibición se extendió a las empleadas afganas de la ONU, lo que ha obstaculizado las operaciones humanitarias en el país. Hasta el momento, las autoridades de facto no han ofrecido explicaciones ni garantías de que se levantará dicha prohibición. Ante el riesgo para las empleadas, la misión de la ONU ha solicitado que no acudan a trabajar. Además, para evitar la discriminación, esta medida también se aplica a los hombres que no desempeñan funciones esenciales.

La misión de la ONU en Afganistán reafirma su postura de no reemplazar a las empleadas nacionales por hombres, como algunas autoridades de facto han sugerido. La situación actual en Afganistán continúa generando preocupación a nivel internacional debido a las restricciones impuestas por los talibanes, especialmente contra las mujeres, y a su impacto en la sociedad y la estabilidad del país.