Juan Reynoso debutó con triunfo: Melgar sufrió, pero se quedó con los tres puntos ante Ayacucho FC

Debut auspicioso, aunque sufrido de Juan Reynoso con Melgar. En un partido que se le complicó más de la cuenta, el cuadro rojinegro se impuso por 2 a 1 a Ayacucho FC en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa. Con este resultado, escala al séptimo lugar del torneo Clausura.

Partido complicado para Melgar

El recinto arequipeño no lució un lleno total para recibir el reestreno del 'Cabezón' en el banquillo. Sin embargo, los aplausos que cayeron de las tribunas hicieron sentir el calor al estratega, que agradeció las muestras de afecto para los hinchas presentes que no veían ganar a su equipo desde la primera fecha.

Melgar encontró la ventaja en la primera parte con el golazo que anotó Johnny Vidales de taco al minuto 18. El atacante marcó su segundo gol en el certamen, tras el convertido en el triunfo sobre UTC de Cajamarca en el inicio del Clausura. Suma 15 en lo que va de la temporada de la Liga1, siendo el segundo máximo artillero detrás de Facundo Callejo con 17.

No obstante, la tranquilidad para Juan Reynoso y el público local se acabó cuando Ayacucho FC logró el empate en una de las pocas llegadas que tuvo. De un centro ejecutado por Jonathan Bilbao, el delantero argentino Franco Caballero marcó de cabeza, ante la estirada del golero Carlos Caceda.

Triunfo en el minuto 90

Cuando parecía que arequipeños y ayacuchanos se repartían los puntos, en el último minuto del tiempo reglamentario llegó el gol de la victoria para Melgar. Bernardo Cuesta apareció como extremo y sacó un centro rasante que conectó el argentino Gregorio Rodríguez ante la displicencia de la defensa contraria.

Es la primera vez que Juan Reynoso debuta con victoria al mando del 'dominó'. En su primer partido dirigiendo a los mistianos, por el Apertura del Torneo Descentralizado del 2014, igualó sin goles frente a Cienciano.

Los tres puntos este domingo, le permite subir al séptimo lugar de la tabla con ocho puntos. En la tabla acumulada es séptimo con 39 unidades, a siete de Cusco FC, que con dos partidos menos, ocupa la última plaza para la Copa Libertadores del 2026.

De esta forma, Juan Reynoso tuvo un segundo debut en el banquillo de Melgar y lo hizo con victoria. El 2-1 sobre Ayacucho, le sirve al cuadro arequipeño para escalar en la tabla y meterse en la pelea por asegurar un cupo a una competencia internacional.