RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Ascenso en el podio

Team Perú suma más medallas: Una de plata y cuatro de bronce en los Panamericanos Junior de Asunción

Cuatro deportistas consiguieron medallas en la jornada de este domingo en los Panamericanos Junior en Paraguay. Una de plata en Taekwondo mixto, dos de bronce en individuales, una en vela y otra en bote.

Perú sumó cinco medallas más en Panamericanos Junior.
Perú sumó cinco medallas más en Panamericanos Junior. (Composición Exitosa)

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 17/08/2025

Síguenos en Google News Google News

El Team Perú continúa su participación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, en Paraguay, sumando medallas. Este domingo 17 de agosto, tres atletas nacionales se subieron al podio al obtener preseas de plata y bronce en las disciplinas de Taekwondo y en Vela.

Buenos resultados en Taekwondo

Mateo Argomedo y Fabiana Varillas, lograron una medalla de plata y dos de bronce en la modalidad Poomsae en parejas de taekwondo. La dupla demostró su poderío y conquistó tres medallas en los presentes juegos. A nivel individual también consiguieron un lugar en el podio.

En Poomsae Individual Tradicional Masculino, el joven atleta peruano, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), alcanzó el último lugar del podio luego de caer en semifinales ante el mexicano Obed Martínez, por un marcador de 8.630 contra 8.770. En cuartos de final se impuso al colombiano Julián Ramírez.

Por su parte, la representante nacional se quedó con el tercer lugar en Poomsae Individual Tradicional Femenino. Varillas obtuvo el bronce  con 8.930 puntos, tras perder en semifinales con la mexicana Brisa Alekc, quien consiguió una puntuación de 8.940. En la ronda previa se impuso a la colombiana Nicole Beltrán.

Perú sigue sumando medallas: Delegación consiguió dos de bronce en Panamericanos de Asunción
Lee también

Perú sigue sumando medallas: Delegación consiguió dos de bronce en Panamericanos de Asunción

La 16 llegó en vela masculina

El tablista Bartolomé de las Casas Barbosa, consiguió la última medalla hasta el momento. en Tabla a vela, iQFoil Masculino, logró el tercer lugar y la medalla de bronce. Además, en Bote Ilca 7, Florencia Chiarella Salas se adjudicó la tercera plaza.

De las Casas Barbosa acabó detrás de Makani Andrews (Estados Unidos),  que culminó primero y Kaj Rozeboom (Aruba) que se llevó la plata. Chiarella, quien participó en los Juegos Olímpicos en París 2024, alcanzó esta presea al quedar detrás de Eliza Denning de Bahamas (oro) y Cristina Castellanos de Guatemala (plata).

¡Oro para Perú! Floretista Renzo Fukuda obtiene la primera medalla dorada en Panamericanos Junior
Lee también

¡Oro para Perú! Floretista Renzo Fukuda obtiene la primera medalla dorada en Panamericanos Junior

Otro peruano que participó fue Sergio Gutarra, quien acabó en la sexta ubicación de ILCA 7 Por otro lado, Sofía Rubini todavía sigue en carrera en iQFoil Femenino, ubicándose hasta este domingo, en la cuarta ubicación y el lunes buscará el podio. Cabe precisar que algunas regatas se reprogramaron por falta de viento en la playa donde se realizó la competición.

De esta forma, Perú sumó cinco medallas en la jornada dominical de los Juegos Panamericanos Junior que se realizan en Paraguay. Cuatro de bronce y una de plata ha sido el saldo que ha dejado la participación en Taekwondo, velas y bote.

Temas relacionados 'Team Perú' bronce Juegos Panamericanos Junior - Asunción 2025 medallas plata

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA