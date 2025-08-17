Team Perú suma más medallas: Una de plata y cuatro de bronce en los Panamericanos Junior de Asunción

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El Team Perú continúa su participación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, en Paraguay, sumando medallas. Este domingo 17 de agosto, tres atletas nacionales se subieron al podio al obtener preseas de plata y bronce en las disciplinas de Taekwondo y en Vela.

Buenos resultados en Taekwondo

Mateo Argomedo y Fabiana Varillas, lograron una medalla de plata y dos de bronce en la modalidad Poomsae en parejas de taekwondo. La dupla demostró su poderío y conquistó tres medallas en los presentes juegos. A nivel individual también consiguieron un lugar en el podio.

🥈 Mateo Argomedo y Fabiana Varillas - Taekwondo (Poomsae Parejas Estilo Libre Mixtos)

🥉 Mateo Argomedo - Taekwondo (Poomsae Individual Tradicional Masculino)

🥉 Fabiana Varillas - Taekwondo (Poomsae Individual Tradicional Femenino)

🥉 Camila Arenas - Taekwondo (Kyorugui -57 kg) — ipdperu (@ipdperu) August 17, 2025

En Poomsae Individual Tradicional Masculino, el joven atleta peruano, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), alcanzó el último lugar del podio luego de caer en semifinales ante el mexicano Obed Martínez, por un marcador de 8.630 contra 8.770. En cuartos de final se impuso al colombiano Julián Ramírez.

Por su parte, la representante nacional se quedó con el tercer lugar en Poomsae Individual Tradicional Femenino. Varillas obtuvo el bronce con 8.930 puntos, tras perder en semifinales con la mexicana Brisa Alekc, quien consiguió una puntuación de 8.940. En la ronda previa se impuso a la colombiana Nicole Beltrán.

La 16 llegó en vela masculina

El tablista Bartolomé de las Casas Barbosa, consiguió la última medalla hasta el momento. en Tabla a vela, iQFoil Masculino, logró el tercer lugar y la medalla de bronce. Además, en Bote Ilca 7, Florencia Chiarella Salas se adjudicó la tercera plaza.

De las Casas Barbosa acabó detrás de Makani Andrews (Estados Unidos), que culminó primero y Kaj Rozeboom (Aruba) que se llevó la plata. Chiarella, quien participó en los Juegos Olímpicos en París 2024, alcanzó esta presea al quedar detrás de Eliza Denning de Bahamas (oro) y Cristina Castellanos de Guatemala (plata).

En Tabla a #vela, iQFoil Masculino, Bartolomé de las Casas Barbosa logra el tercer lugar y la medalla de bronce.#TeamPerúenASU2025#TeamPerú #ASU2025#TeamPerúenAsunción pic.twitter.com/WNmK4gsFg8 — Team Perú Oficial (@copteamperu) August 17, 2025

Otro peruano que participó fue Sergio Gutarra, quien acabó en la sexta ubicación de ILCA 7 Por otro lado, Sofía Rubini todavía sigue en carrera en iQFoil Femenino, ubicándose hasta este domingo, en la cuarta ubicación y el lunes buscará el podio. Cabe precisar que algunas regatas se reprogramaron por falta de viento en la playa donde se realizó la competición.

De esta forma, Perú sumó cinco medallas en la jornada dominical de los Juegos Panamericanos Junior que se realizan en Paraguay. Cuatro de bronce y una de plata ha sido el saldo que ha dejado la participación en Taekwondo, velas y bote.