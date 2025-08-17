Vigilante sufre agresión en club nocturno "Egipto": atacantes fueron liberados pese a lesiones graves

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El pasado 10 de agosto, dentro del club nocturno "Egipto", tres sujetos atacaron violentamente a un vigilante que intentaba poner orden tras un altercado. El hecho dejó a la víctima con lesiones de gravedad, que obligaban a una operación y un descanso médico superior a los 50 días.

Investigaciones de la policía

Enrique Huasasquiche López, jefe de la División de Investigación Criminal de Región Policial, explicó que la agresión se desató luego que los sujetos faltaran el respeto a una trabajadora del local.

"Efectivamente es un caso de lesiones graves. La victima ha tenido más de 50 días de descanso médico. Está en proceso de recuperación", señaló

El oficial detalló que los tres agresores participaron directamente de la golpiza. El hecho fue ocasionado porque "faltaron el respeto" a una de las empleadas del recinto. El guardia al ver lo sucedido se acercó a los tres individuos para sacarlos del club nocturno por aquellos comportamientos, sin embargo el vigilante no se esperaba que fuera brutalmente agredido.

"Uno de los detenidos lo golpea a patadas y un tercero lo golpea con la silla mientras que otro de los detenidos lo sujeta del cuello. Al margen de las declaraciones de los empleados del lugar que inclusive salieron con lesiones leves. En este caso la administradora, la misma chica que fue faltada el respeto", indicó el agente.

Decisión judicial

A pesar de la gravedad de las lesiones y las pruebas presentadas, el juez Jaime Machaca Chakoyi, rechazó el pedido de prisión preventiva. Los agresores fueron liberados bajo ciertas restricciones y deberán enfrentar un juicio inmediato que podría tener sentencia antes del 15 de setiembre.

"Este proceso podría ser de corta duración. Podríamos tener una sentencia tal vez este mismo mes porque la actividad probatoria que tiene la fiscalía planeada en cuanto a lo que se recabó en esta investigación en estos días son suficientes", señaló el abogado de la víctima", señaló la defensa.

En ese sentido, los acusados no podrán abandonar la ciudad, ni frecuentar lugares de dudosa procedencia mientras dure el proceso. Asimismo, el vigilante fue operado por la fractura craneal producto de los golpes. Sin embargo, no ha recibido apoyo de su centro laboral.

"Hasta el momento no hay un apoyo económico por parte del centro laboral. Había una propuesta económica de reparación civil por parte de la defensa técnica de los investigados. Ellos proponían, cada uno, el monto de 10,000 soles. Total una suma de 30,000", indicó el abogado.

El caso ha generado indignación debido a la liberación de los agresores y a la falta de respaldo económico hacia el trabajador, quien enfrenta un largo proceso de recuperación. La expectativa ahora está puesta en la rapidez del juicio inmediato, que podría definir sentencia en las próximas semanas.