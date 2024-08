Nicolás Maduro desinstala su WhatsApp EN VIVO y exige que los venezolanos lo hagan: "Pasaré a Telegram"

Nicolás Maduro volvió a causar polémica, luego de desinstalar, en vivo, su aplicación de WhatsApp. El actual presidente de Venezuela exigió a todos sus compatriotas hacer lo mismo, argumentando que, a partir de ahora, pasará a Telegram.

En lo que sería una nueva amenaza a toda la población venezolana, el mandatario Nicolás Maduro sorprendió a más de uno al anunciar que "rompió relaciones con WhatsApp" y no dudó en exigir que los demás ciudadanos también apliquen la misma medida.

En su argumento, el líder chavista mencionó que dicho aplicativo estadounidense estaba siendo utilizado para amenazar su nación, por lo que no veía mejor alternativa que eliminarla en vivo y en directo para que los demás sigan su ejemplo.

"Imperialismo tecnológico (...) Estás atacando a Venezuela, te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar, te fuiste WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo, estoy en paz libre de WhatsApp. WhatsApp pa'l car***", dijo el mandatario en cadena nacional.