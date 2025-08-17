RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Entretenimiento
Un icónico villano

Falleció Terence Stamp, actor que participó en la primera película de Superman, a los 87 años

El actor Terence Stamp, que interpretó al General Zod en el clásico Superman de 1978, falleció este domingo. A los 87 años, perdió la vida el ganador del premio Cannes en 1965.

Falleció actor que interpretó al general Zod en Superman de 1978.
Falleció actor que interpretó al general Zod en Superman de 1978. (Composición Exitosa)

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 17/08/2025

Otro actor del clásico Superman de 1978 falleció. Este domingo 17 de agosto se confirmó el deceso de Terence Stamp a los 87 años. El interprete británico se hizo conocido en Hollywood por interpretar al General Zod, uno de los villanos en el universo del superhéroe oriundo del planeta Kriptón.

La causa de su partida no ha sido confirmada, aseguran medios internacionales. Sin embargo, sus familiares compartieron un sentido mensaje para la agencia Reuters, en el que confirmaban esta lamentable noticia que enluta a la industria fílmica británica y estadounidense.

"Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años", expresa el pronunciamiento.

Stamp en el universo de Superman

Terence Stall fue elegido por el director Richard Donner para interpretar al general Zod, en el primer filme de Superman en 1978. Volvió a vestirse con el traje de este villano en la secuela que tuvo este clásico largometraje en 1980 y en la versión que el cineasta dirigió en el 2006.

Terence Stamp interpretando al general Zod.
Terence Stamp interpretando al general Zod.

Junto a él, participaron Christopher Reeve, como Clark Kent y Superman; Marlon Brando (Jorl-El, padre biológico del superhéroe), Gene Hackman (Lex Luthor); Margot Kidder (Lois Lane), Glenn Ford (Jonathan Kent (padre adoptivo de Superman) y Jackie Cooper (Perry White, el jefe de Clark Kent en el Daily Planet).

La carrera de Stamp en el cine

Este actor de cine y teatro nacido en Londres, el 22 de julio de 1938, inició su carrera en el cine con la película inglesa 'La Fragata Infernal' en 1962, que le valió para una nominación al Oscar.  Su salto a la fama lo dio como Frederick "Freddie" Clegg en 'El Coleccionista' de 1965, por el cual se llevó el premio al mejor actor en el Festival de Cannes de ese año.

Además de su papel de villano en el clásico filme del 'superhombre', tuvo actuaciones destacadas en 'Las aventuras de Priscilla', 'Wall Street' (1987), 'Reina del Desierto' (1994), 'Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma' (1999) y 'Se busca' (2008). Su último trabajo fue 'Last Night in Soho', un filme británico de terror psicológico de 2021.

De esta forma, partió a la eternidad uno de los villanos más recordados por los fans del clásico Superman de 1978. El actor Terence Stamp dejó de existir a los 87 años, así lo hizo saber sus familiares, en un mensaje que brindaron para una agencia internacional.

