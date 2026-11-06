Pedro Alliana jura como nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña por el caso Ueno Bank

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de que el Senado paraguayo destituyera a Santiago Peña, Pedro Alliana tomó posesión como nuevo jefe de Estado. El expresidente había dimitido previamente ante las fuertes críticas a su gobierno y la grave crisis política y económica originada por el escándalo de Ueno Bank.

En primer mensaje presidencial y promete compensar a los afectados

En su discurso de asunción en Paraguay, Alliana apeló a sus convicciones religiosas, enseñanzas familiares y a Dios para atender a los desfavorecidos frente al escenario político. Asimismo, homenajeó a los héroes de la patria, destacó la capacidad de resistencia ciudadana y ratificó su fidelidad a los postulados doctrinarios de la Asociación Nacional Republicana.

"Lo que vengo a prometer es concreto, los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos", dijo Alliana.

En esa línea, tras señalar las urgencias en las calles, los hospitales y el campo, ordenó acciones con transparencia y sin ningún tibio para resarcir a los ahorristas afectados por la crisis financiera. Ante ello, priorizará a los damnificados en situación de mayor vulnerabilidad.

#AHORA | 🔴Peña queda detenido en su domicilio



🚨Agentes fiscales y efectivos policiales se constituyeron en el domicilio de Santiago Peña tras una resolución del Ministerio Público que ordena su detención.



🗣️ La fiscal Silvia Franco confirmó que el expresidente permitió el... pic.twitter.com/1hL68gXbDa — Universo 970 AM (@Universo970py) November 6, 2026

¿Quién es Pedro Alliana, nuevo presidente de Paraguay?

Apodado "Mangui", es el vicepresidente paraguayo y referente del movimiento 'Honor Colorado' llamado quien asumió la Presidencia de Paraguay hasta 2028. Su sucesión se produce tras la destitución de Santiago Peña en un juicio político motivado por la intervención estatal de Ueno Bank ante su crisis de solvencia y los presuntos conflictos de interés del mandatario saliente

Licenciado en Relaciones Internacionales y excomerciante, Alliana fue gobernador de Ñeembucú durante el 2008-2013, antes de ser electo diputado en 2013 y presidir la Cámara Baja en los períodos 2017-2018 y 2019-2022.

Con el respaldo del expresidente Horacio Cartes, condujo el Partido Colorado entre 2015 y 2023. Tras superar una leucemia en 2019 y llegar al Ejecutivo en 2023, hoy toma el mando en plena crisis financiera.