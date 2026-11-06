Papa León XIV recibirá la llave de la ciudad de Montevideo: ¿Cuándo será la ceremonia y dónde se realizará?

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV recibirá este viernes 6 de noviembre la llave de la ciudad de Montevideo, durante su visita oficial a Uruguay. Esta ceremonia está prevista para las las 5 de la tarde (hora peruana) en el histórico edificio de la ciudad, como parte de su agenda en la capital rioplatense.

¿A qué hora entregarán la llave de la ciudad al papa León XIV?

Esta entrega forma parte de las actividades oficiales programadas para el santo padre, quien llegó a Uruguay como primer destino de una misión por Sudamérica. Su recorrido también contempla encuentros con autoridades, actividades pastorales y visitas a otras ciudades del país durante este fin de semana.

Según indicó el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, la agenda de este viernes incluye una visita al Cabildo de Montevideo a las 5 de la tarde, momento en que se le entregará la llave de la ciudad al sumo pontífice.

Llave de Montevideo para el papa León XIV.

El acto se realizará después de la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia y de la reunión privada con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi. Tras ello, el papa acudirá a la Catedral de Montevideo para una visita pastoral.

La distinción es otorgada por la Intendencia (Municipalidad) de Montevideo a autoridades y personalidades que llegan a la capital uruguaya. La entrega de la llave se constituye como un acto protocolar de bienvenida y reconocimiento.

El edificio conocido como Cabildo de Montevideo está ubicado en Ciudad Vieja y forma parte del patrimonio histórico de la capital. En esta ocasión, será el escenario de la ceremonia de entrega de llave al santo padre.

¿Qué otras actividades realizará el papa León XIV en Uruguay?

La visita del papa León XIV a Uruguay se realizará del 6 al 8 de noviembre, con actividades en Montevideo, Paysandú y Florida. Tras cumplir su agenda en el país, el santo padre viajará a Argentina este domingo para continuar su recorrido por Sudamérica.

Agenda del sumo pontífice.

El pontífice llegó al Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 2:30 p.m., donde fue recibido por sus autoridades. Tras ello, participa en la ceremonia de la Plaza Independencia junto al presidente Yamandú Orsi, antes de reunirse oficialmente y visitar la sede municipal.

La agenda continuará el sábado con actividades pastorales en Paysandú y Montevideo, mientras que el domingo visitará Florida. Ese mismo día, a la 1:30 de la tarde, partirá rumbo a Buenos Aires, con ello concluso su visita oficial en Uruguay y haber recibido la llave de las ciudades de Montevideo.