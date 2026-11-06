Tragedia en carretera: accidente de autobús deja al menos dos muertos y más de 10 heridos en el este de Francia

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un accidente de autobús dejó al menos dos muertos y más de 10 heridos este viernes 6 de noviembre. Las autoridades investigan las causas exactas de la tragedia del vehículo que trasladaba a 43 personas, entre ellos 15 escolares, en el este de Francia.

Autobús con escolares a bordo chocó contra un árbol

De acuerdo a los últimos reportes, un autobús de una línea de transporte interurbano, que circulaba entre Lyon y Bourg-en-Bresse, con 43 personas a bordo, entre ellas 15 menores que se dirigían a sus respectivos centros educativos, sufrió un grave accidente alrededor de las 7:30 a. m. este viernes 6 de noviembre.

Según el alcalde Yves Cristin, el vehículo perdió el control, chocó contra un árbol en una zanja y terminó volcado a un lado de la carretera departamental D22, en la localidad de Lent, al sur de Bourg-en-Bresse, en el departamento de Ain ubicado en el este de Francia.

Lamentablemente, debido al impacto, el conductor del autobús resultó herido y fue hospitalizado. Según la Fiscalía, aún no ha sido interrogado, pero se avanza con las diligencias del caso para determinar la responsabilidad de la tragedia.

"El conductor, que se encuentra hospitalizado, aún no ha podido ser interrogado hasta el momento", precisó el Ministerio Público en Francia, que abrió una investigación por homicidio vial para determinar cómo se produjo el impacto.

🇫🇷 Un accident de car, qui circulait entre Lyon et Bourg-en-Bresse en #France, a tué deux jeunes, dont un mineur, et a fait 16 blessés, dont trois graves, selon un bilan provisoire de la préfecture de l'Ain.



Les précisions d'Anne Corpet, chroniqueuse internationale ⤵️ pic.twitter.com/1xmu12TmYG — FRANCE 24 Français (@France24_fr) November 6, 2026

Accidente de bus dejó dos muertos y varios heridos

Al tener conocimiento del accidente en el este de Francia, se activaron 102 bomberos, 58 vehículos de emergencias y 50 gendarmes, además de cuatro helicópteros y ocho ambulancias del SMUR (servicio móvil de emergencias y reanimación) para atender a las personas que resultaron heridas, según el reporte preliminar serían al menos 16 ciudadanos, tres de ellos en estado crítico.

Asimismo, se reveló que el aparatoso choque del autobús dejó dos muertos, un menor de edad y otro joven de 18 años. El balance de las víctimas, sin embargo, tal como apuntan las autoridades, es provisional.

El ministro de Transportes de Francia, Philippe Tabarot, señaló que el autobús se encontraba en muy buen estado y que el conductor, que era joven y llevaba poco tiempo trabajando para la empresa, habría dado negativo en un test de detección de drogas. Por su parte, el ministro de Educación, Édouard Geffray, lamentó el accidente del bus donde varios escolares se encontraban a bordo.

"Siempre es un momento difícil cuando nuestros alumnos, nuestros hijos, son víctimas de un accidente como este. Mis pensamientos, así como los del Gobierno y de toda la comunidad educativa, están con las familias", expresó el ministro de Educación, en París.

Investigan causas del accidente de autobús en el este de Francia.

Investigan accidente de autobús en el este de Francia

Las autoridades activaron el centro operativo departamental para coordinar la intervención de los distintos servicios de emergencia y organismos implicados en la gestión de la crisis. Las causas del accidente sigue siendo materia de investigación.

Es así como una nueva tragedia internacional se registró en la mañana de este viernes 6 de noviembre: un autobús con escolares a bordo chocó contra un árbol y terminó volcado, dejando al menos dos muertos y varios heridos en el este de Francia.