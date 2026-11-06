Crisis en Paraguay: Senado rechaza por mayoría pedido de prórroga solicitado por presidente Santiago Peña

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Senado de Paraguay rechazó por mayoría el pedido de prórroga por 72 horas que había solicitado el presidente Santiago Peña para ejercer su defensa en el marco del juicio político en su contra. Dicho pedido lo había remitido a través de una nota destinada al presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez.

Senado de Paraguar rechaza solicitud de prórroga de Santiago Peña

Durante la mañana de este viernes, 6 de noviembre, los senadores paraguayos rechazaron el pedido de prórroga del juicio político contra el mandatario en medio del escándalo por Uneo Bank, la entidad financiera que ha quebrado y que ha dejado a varios ciudadanos sin ahorros en el país.

Tras las primeras intervenciones, el pleno resolvió pasar a un cuarto intermedio de 30 minutos en medio de las negociaciones entre las distintas bancadas sobre el pedido de ampliación de los tiempos.

Luego de reanudarse la sesión, los legisladores resolvieron rechazar el pedido de Peña Palacios para que se presente de inmediato ante el Congreso Nacional. Fue así que, con 39 votos en contra y 3 a favor, se determinó no otorgar el plazo que solicitó el presidente por lo que se le brindó 30 minutos para que llegue al Senado.

Durante esta semana, el Banco Central de Paraguay (BCP) detectó una insolvencia en Ueno Bank, que cuenta con alrededor de tres millones de clientes, que corresponden a la mitad de la población paraguaya.

A raíz de ello, los parlamentarios acusaron a Santiago Peña de mal desempeño al tener vínculo con la entidad financiera luego de mantener acciones en la sociedad de esta incluso mientras ejercía el cargo de presidente. Esto derivó a que presente su renuncia ayer jueves, 5 de noviembre.

No acude al Senado y solo manda a sus abogados

Santiago Peña decidió no asistir al Senado para comparecer en el marco del juicio político y en su lugar, los abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro se presentaron para ejercer su defensa técnica.

Santiago Peña junto a sus abogados

Solicitó una prórroga de 72 horas para ejercer su defensa

El presidente de la república de Paraguay, Santiago Peña, solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa en el marco del juicio político en su contra. El pedido lo remitió al titular del Congreso Nacional, Basilio Núñez, debido a que consideró insuficiente el tiempo otorgado para responder a las acusaciones.

"Claramente al tratarse un proceso del cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido un proceso, entre ellos, contar con el tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa. Sin dudas, resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho", se lee en el documento que publicó en su cuenta e X.

He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso. Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles. — Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026

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