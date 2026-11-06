Papa León en Perú: Sutran recomienda a viajeros a movilizarse en empresas de transporte formal

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la visita del papa León XIV al Perú y la masiva movilización de ciudadanos por las seis regiones en donde realizará actividades oficiales, la Superintendencia de Transporte Terrestre, de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) recomendó a los viajeros nacionales y extranjeros a hacerlo en empresas de transporte formal.

Para mayor seguridad de usuarios

El organismo señala que movilizarse en buses autorizados, fiscalizados con SOAT e inspección técnica, garantizará una mayor seguridad a los usuarios, por ello la sugerencia de optar por el transporte legal. En cambio, hacerlo con unidades informales los expondrá al peligro ante la falta de cobertura en caso de accidentes.

Ante ello, la Sutran instó a los viajeros a verificar que las empresas y sus vehículos cuenten con la autorización correspondiente antes de adquirir sus pasajes y abordarlas. Esta consulta la pueden realizar a través del siguiente enlace o mediante la aplicación Viaje Seguro, de descarga gratuita y a la que se accede con el DNI del conductor o la placa de la unidad.

Como parte de las acciones preventivas frente al incremento de pasajeros que se prevé por la visita del papa León XIV, la Sutran ejecutó un operativo multisectorial en el km 741 de la carretera Panamericana Norte, a la altura de Mocupe, distrito de Lagunas, provincia de Chiclayo. https://t.co/An2hHehkAN — SUTRAN PERÚ (@sutranperu) November 4, 2026

Cabe precisar que los usuarios pueden acceder al Mapa Interactivo de Alertas de Sutran a través de su web oficial. En dicha herramienta podrán verificar el estado del tránsito vehicular y conocer qué vías se encuentran interrumpidas (color rojo), restringidas (ámbar) o sin inconvenientes (verde).

Como se recuerda, el sumo pontífice arribará al Perú el próximo miércoles 11 de noviembre al Callao y su periplo lo llevará por Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, hasta el 16 de noviembre, cuando retornará por vía aérea a Roma tras culminar con sus actividades oficiales en la capital de la República.

Denunciar es importante

Esta superintendencia exhorta a los ciudadanos a denunciar la presencia de transportistas que ofrezcan un servicio informal, sobre todo en terminales, paraderos informales o puntos de embarque. Precisa que la participación de usuarios es elemental para poder identificar a quienes pongan en peligro la seguridad de los usuarios.

Si una persona presencia la prestación de servicios de transporte no autorizado, aconseja reportarlo a través del Fiscafono o a través de su canal en la aplicación de mensajería WhatsApp al 999 382 606. También pueden comunicarse con la línea gratuita Aló Sutran al 0800 12345, todos disponibles las 24 horas del día, durante todo el año.

Para garantizar la seguridad de los viajeros, la Sutran recomendó a los viajeros nacionales e internacionales que se desplacen a las regiones donde el papa León XIV realizará su visita apostólica a hacerlo en empresas que cuenten con la autorización debida.