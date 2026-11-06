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Papa León XIV en Uruguay: el pontífice recibe las llaves de Montevideo durante su visita oficial

Tras su discurso central en la Plaza Independencia, el santo padre continuó con su agenda en la capital uruguaya, recibiendo la llave de la ciudad de manos del intendente Mario Bergara.

León XIV recibió distintivo en la intendencia de la capital uruguaya.
León XIV recibió distintivo en la intendencia de la capital uruguaya. (Fuente: Vatican News)

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 06/11/2026

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El recorrido del papa León XIV por Montevideo estuvo marcado por muestras de profundo fervor popular y actos protocolares de alta relevancia. Tras sus actividades institucionales iniciales, el santo padre se trasladó hacia la histórica Ciudad Vieja, donde recibió la llave de la ciudad de manos del intendente Mario Bergara.

Una visita que dejó huella

Esta distinción especial reconoció su investidura como jefe del Estado del Vaticano. Durante este trayecto, el Santo Padre recorrió las calles a bordo de un pequeño papamóvil, acompañado por grupos de músicos y saludando de cerca a las decenas de fieles que se congregaron para expresar su entusiasmo.

En la intendencia de Montevideo, el pontífice firmó el libro de visitas antes de recibir el distintivo, dejando vestigios de su presencia en la capital uruguaya para la posteridad. 

Reunión en la Torre Ejecutiva con Yamandú Orsi

Previamente, la agenda oficial tuvo paso al ámbito estrictamente diplomático. Concluida la masiva ceremonia en la Plaza Independencia, el pontífice y el presidente de la República, Yamandú Orsi, concretaron su reunión privada en la Torre Ejecutiva.

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Este encuentro bilateral permitió afianzar los lazos de entendimiento entre el Estado uruguayo y la Santa Sede, abordando temas de interés común en el marco del inicio de esta histórica visita apostólica al país.

Ingreso a la Catedral y celebración de vísperas

Para cerrar con broche de oro su primer día de actividades en suelo uruguayo, el obispo de Roma se dirigió hacia el casco céntrico para liderar los actos litúrgicos vespertinos. A su llegada, el papa León XIV ingresó a la Catedral de la Inmaculada Concepción (Catedral Metropolitana de Montevideo) en medio de la gran expectativa de los asistentes apostados en los exteriores.

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Ya en el interior del recinto religioso, el Sumo Pontífice presidió la ceremonia de vísperas, un emotivo espacio de recogimiento espiritual que contó con la participación activa de obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, religiosas y seminaristas de la Iglesia católica uruguaya, consolidando un inicio de gira sumamente emotivo y significativo.

Con la entrega de las llaves de la capital, el cónclave con el mandatario y el fervor vivido en la Catedral Metropolitana, el papa León XIV cierra con éxito su primera jornada oficial en Uruguay, alistando los detalles para continuar con su recorrido pastoral hacia el interior del país.

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