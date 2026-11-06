Papa León XIV pide acceso a la salud para todos y recuerda su experiencia tras su enfermedad

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV se pronunció sobre el acceso universal a la salud, la atención a las personas vulnerables y el acompañamiento a quienes sufren alguna enfermedad. Durante su mensaje en su visita oficial a Uruguay, contó su experiencia con las limitaciones físicas y agradeció los cuidados médicos que recibió.

León XIV recuerda su experiencia con la enfermedad

El santo padre señaló que atravesar su enfermedad le permitió experimentar personalmente las dificultades que enfrenta una persona cuando su salud se encuentra limitada. A partir de ello, recordó a quienes carecen de recursos económicos para acceder a servicios médicos y los tratamientos necesarios.

Asimismo, expresó su agradecimiento a los profesionales que estuvieron a cargo de su atención y destacó la situación de quienes no pueden obtener un diagnóstico oportuno. El acceso a los servicios sanitarios, independientemente de la capacidad económica, fue uno de los principales temas que abordó.

"Recientemente he experimentado en primera persona las limitaciones que impone la enfermedad y he recibido cuidados por los que estoy profundamente agradecido", señaló.

El sumo pontífice sostuvo también que garantizar la atención médica para toda la población constituye una responsabilidad colectiva. Además, incluyó en su mensaje a las personas que enfrentan dificultades económicas y necesitan asistencia para recibir diagnósticos, medicamentos y tratamientos.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Desde Uruguay, el papa León XIV agradeció a los médicos por la atención recibida cuando fue operado y señaló que ninguna persona debe estar ajena a recibir atención sanitaria.



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Papa León XIV pide acompañar a las personas vulnerables

El pontífice abordó otras situaciones que pueden afectar la vida de las personas, como la discapacidad, el dolor físico, la pérdida de autonomía, la pobreza, el desempleo y la exclusión social. Asimismo, señaló que estas circunstancias hacen necesaria la ayuda a los demás.

Además, señaló que ninguna persona pierde su dignidad ni su valor por atravesar una situación de vulnerabilidad. Por ello, indicó que quienes enfrentan estas dificultades deben recibir los recursos, la insistencia y el acompañamiento necesarios para atender sus necesidades.

"Quien atraviesa cualquier de estas situaciones no deja por ello de ser miembro pleno de la sociedad, ni pierde nada del valor de su vida", indicó.

El papa también recordó que la atención a quienes sufren representa un compromiso para toda la humanidad. En cuanto a la Iglesia católica, explicó que este deber responde al mandato de Jesucristo de reconocer y servir a las personas más necesitadas.

El mensaje del sumo pontífice volvió a poner sobre la mesa el acceso universal a la salud, la atención médica y la protección de las personas vulnerables, especialmente de quienes necesitan apoyo para enfrentar una enfermedad o superar situaciones de exclusión.