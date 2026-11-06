Santiago Peña es destituido de la Presidencia de Paraguay en juicio político por caso Ueno Bank

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Senado paraguayo declaró culpable a Santiago Peña por mal desempeño de sus funciones en el cargo de presidente de la República, y aprobó su destitución por unanimidad con 44 votos a favor y una ausencia. Con ello, el vicepresidente Pedro Alliana asumiría el mandato presidencial, el cual culminará en 2028.

La decisión se tomó debido al escándalo financiero de Ueno Bank, empresa vinculada al grupo empresarial del que Peña fue accionista hasta el año pasado. Tras el juicio político, esta condena impide a que acceda al cargo de senador vitalicio que la Constitución reserva a los expresidentes elegidos democráticamente.

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