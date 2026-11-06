Papa León XIV llegó a Uruguay para dar inicio a su primera gira apostólica en Sudamérica

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Después de 38 años sin recibir a la máxima autoridad de la Iglesia católica, Uruguay volvió a convertirse en escenario de una visita pontificia. El papa León XIV llegó este viernes 6 de noviembre al Aeropuerto Internacional de Carrasco, procedente de Roma, para comenzar una gira sudamericana que también incluirá Argentina y Perú.

Largo viaje desde Roma

La llegada ocurrió tras un vuelo de más de 13 horas. El pontífice fue recibido en la terminal aérea por el presidente Yamandú Orsi y otras autoridades, con flores amarillas y blancas tras bajar de su avión. Desde el lugar, partirá hacia el centro de Montevideo, donde cumplirá sus primeros compromisos oficiales hasta el domingo 8 de noviembre.

Su primera jornada contempla una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia y un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Posteriormente mantendrá una reunión privada con el presidente Orsi en el Edificio José Artigas.

Con las campanas de la Catedral Metropolitana de Montevideo anunciando su llegada, la primera jornada de León XIV continuará con una visita al Cabildo de la capital y una actividad pastoral en la propia catedral, donde se encontrará con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas.

Un papa pisa Uruguay tras más de tres décadas

La última visita de un papa a Uruguay ocurrió en mayo de 1988, cuando el entonces ponttífice Juan Pablo II realizó actividades en Montevideo, Melo, Florida y Salto.

En aquella oportunidad presidió celebraciones religiosas, visitó la Universidad Católica y consagró al país a la Virgen de los Treinta y Tres. El pontífice polaco ya había pasado por territorio uruguayo entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 1987. Aquella primera visita incluyó una multitudinaria misa en Tres Cruces y se produjo durante la transición democrática posterior a la dictadura

La vez que Robert Prevost visitó Uruguay antes de ser León XIV

En cuanto a León XIV, la última vez que estuvo en Uruguay antes de volverse la máxima autoridad católica fue alrededor de 2011, cuando visitó Montevideo en su rol de Prior General de la Orden de San Agustín, compartiendo actividades con integrantes de la congregación y visitando el colegio Santa Rita en Punta Gorda.

Durante dicha visita, Prevost estuvo en el colegio agustiniano Santa Rita, a pocos metros de la parroquia. Tras ascender al cargo de papa, el arquitecto Leónidas Bayo, director de Cultura de Rivera, difundió en sus redes sociales una fotografía en la que el ahora pontífice compartía la jornada junto a otros sacerdotes.

La llegada de León XIV a Uruguay abre así una visita histórica que combina religión, agenda social y encuentros institucionales en uno de los países más laicos de la región, que tras más de tres décadas recibe nuevamente al líder máximo de la Iglesia Católica.