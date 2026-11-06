Venezuela: Delcy Rodríguez encabezó homenaje a EE. UU. en Caracas tras siete años de ruptura diplomática

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, encabezaron este viernes una ofrenda floral. La ceremonia buscó conmemorar de manera extemporánea los 250 años de la independencia estadounidense, que se celebra el 4 de julio, tras siete años de ruptura diplomática.

El encuentro permitió recordar los 191 años de relaciones diplomáticas que se cumplen este año. Cabe mencionar que la actividad oficial se desarrolló en la plaza Washington, ubicada en la zona de El Paraíso, un espacio que fue reinaugurado el pasado octubre en honor a George Washington.

🇻🇪🇺🇸‼️ | Una imagen impensable hace apenas un año: Delcy Rodríguez celebró en Caracas el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, junto al encargado de negocios estadounidense, John Barrett. El acto fue en la plaza Washington, en El Paraíso, donde destacó los 191... pic.twitter.com/Zo0bU05EoH — UHN Plus (@UHN_Plus) November 6, 2026

191 años de relaciones diplomáticas con EE. UU.

Durante esta jornada, las autoridades presentes entonaron el himno nacional de ambos países frente a la estatua del primer mandatario estadounidense. Ante ello, Rodríguez pronunció sobre el significado del monumento y el vínculo entre los dos gobiernos.

"Este año 2026 se van a celebrar los 191 años de relaciones diplomáticas entre Venezuela y los Estados Unidos y esta reinauguración de la plaza homenajea a un líder de la independencia, a un padre fundador, al primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, es un sentido homenaje a su liderazgo, es un sentido homenaje al legado histórico que dejó para los Estados Unidos", dijo Delcy Rodríguez.

No obstante, la funcionaria sostuvo que para los pueblos resulta "muy importante" conocer la historia y los héroes de los países, en esta ocasión la, del presidente estadounidense.

"Así que nos unimos al júbilo de los Estados Unidos por los 250 años de independencia, pero también por rendir homenaje a un padre fundador como lo fue el presidente George Washington", dijo.

Por parte del Ejecutivo venezolano asistieron al evento la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, y el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega. Asimismo, estuvo presente el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, quien tuvo a su cargo los trabajos de restauración de la mencionada plaza caraqueña.

Acuerdo de 25 años por más del 20 % del petróleo

El representante diplomático estadounidense también tomó la palabra en el acto para referirse a la figura de los libertadores de ambas naciones. Además, destacó los gestos recíprocos realizados entre las capitales de los dos países durante los últimos meses.

"Veo con orgullo esta estatua de George Washington, que fue nuestro libertador, nuestro líder, muy parecido a Simón Bolívar (el libertador venezolano)", dijo John Barrett.

Como se sabe, ambos países retomaron sus lazos este año tras la presión hacia el gobierno caraqueño luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Ante ello, las dos naciones hoy se definen como socios y amigos, y en agosto pasado firmaron un acuerdo de 25 años mediante el cual el Estado venezolano otorga acceso a más del 20 % de sus reservas petroleras.