Abelardo de la Espriella jura y se convierte en el nuevo presidente de Colombia

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Colombia vivió este 7 de agosto un hecho inédito: la juramentación de Abelardo de la Espriella como presidente de la República se realizó en Cali, y no en Bogotá como ha sido tradición.

El cambio de escenario, justificado por el nuevo mandatario como un gesto de descentralización y cercanía con las regiones, marcó el inicio de un período presidencial que se extenderá hasta 2030.

El juramento y el discurso institucional

De la Espriella juró al cargo ante el Congreso reunido en sesión plena, en una ceremonia encabezada por el presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien fue el encargado de imponer la banda presidencial.

🇨🇴#AHORA — Abelardo de la Espriella asume la presidencia de Colombia.pic.twitter.com/o4qlJlvDN7 — DatoWorld (@DatosAme24) August 7, 2026

En su discurso, Henríquez destacó que "no basta con prometer un mejor país, tenemos que construirlo", subrayando que los ciudadanos esperan soluciones concretas y que ocupar un cargo público implica merecer la confianza que este representa. Sus palabras buscaron marcar un tono de responsabilidad y compromiso institucional en medio de un ambiente político polarizado.

"Presidente, usted recibe un país que enfrenta innumerables desafíos. El orden público está perturbado, la inseguridad ciudadana es agobiante, la situación fiscal es crítica, nuestra soberanía energética está comprometida, campean el narcotráfico y la minería criminal, el sistema... pic.twitter.com/I4644C0DhM — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 7, 2026

Figuras presentes y seguridad

La ceremonia contó con la presencia de mandatarios y líderes internacionales, entre ellos Javier Milei (Argentina) y José Antonio Kast (Chile), quienes sostuvieron reuniones bilaterales con De la Espriella antes del acto oficial. La jornada estuvo acompañada de un fuerte despliegue de seguridad en Cali, con miles de efectivos de la Policía Nacional y el Ejército para garantizar el orden.

El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con el Presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la antesala del traspaso de mando presidencial. pic.twitter.com/mOCFEm4NAx — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 7, 2026

El primer discurso de De la Espriella

Tras jurar en Cali, Abelardo de la Espriella ofreció su primer mensaje como presidente de Colombia, en el que delineó las prioridades de su mandato. En un tono firme, anunció que en las próximas horas se publicará un listado de organizaciones narcoterroristas, con el objetivo de activar mecanismos institucionales para combatirlas "con más fuerza", dejando claro que "la opción del diálogo está completamente agotada".

El mandatario también rindió un homenaje a Miguel Uribe Turbay, senador asesinado en 2025, a quien recordó como símbolo de compromiso con la democracia. "Gracias, Miguel Uribe Turbay. En el cielo, Colombia nunca te va a olvidar", expresó, en un gesto que buscó conectar con la memoria colectiva y subrayar la necesidad de unidad frente a la violencia política.

De la Espriella aseguró que "ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad", y que su gobierno se propone impulsar "la transformación más profunda" del destino nacional, cerrando lo que calificó como un "largo capítulo de resignación".

#PosesiónPresidencial | 🔴 EN VIVO: "Envío un mensaje firme al pueblo colombiano. Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad": presidente Abelardo De La Espriella.https://t.co/Pd5Wi1gdeB pic.twitter.com/3so60KmCIK — Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2026

El discurso inaugural de Abelardo de la Espriella deja en claro que su gestión estará marcada por la seguridad y la confrontación directa contra el narcoterrorismo, junto con un llamado simbólico a la memoria de figuras políticas como Miguel Uribe Turbay.

La decisión de jurar en Cali y el tono de sus primeras palabras configuran un inicio de mandato cargado de gestos políticos y promesas de cambio estructural. El reto será convertir esas declaraciones en políticas efectivas que respondan a las expectativas de un país que demanda orden, estabilidad y reconciliación.