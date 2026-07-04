Cancillería reporta el fallecimiento de tres peruanos y que siete están desaparecidos tras devastadores sismos en Venezuela

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Cancillería confirmó que tres ciudadanos peruanos perdieron la vida a causa de los devastadores sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron Venezuela, el pasado miércoles, 24 de junio. Asimismo, sostuvo que otros siete aún permanecen desaparecidos.

Tres peruanos fallecieron y siete están desaparecidos

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales el Ministerio de Relaciones Exteriores reportó el deceso de los connacionales y que se mantiene coordinación con las autoridades venezolanas para ubicar a los que aún no son hallados así como para brindar apoyo a los peruanos que permanecen en las zonas afectadas.

"Nuestra Sección de Intereses en Caracas, a cargo de los temas consulares, está en permanente contacto con los connacionales que requieren de asistencia, y se están realizando las coordinaciones necesarias para su evacuación", se lee al principio del documento.

Precisó que la búsqueda de los desaparecidos es continua y que permanece coordinada con las autoridades venezolanas. En tanto, lamentaron el fallecimiento de los tres peruanos, que fue informado por los familiares de ellos.

📄Comunicado de Prensa 030-26: Cancillería mantiene asistencia a peruanos en Venezuela.



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Cancillería brinda asistencia a 13 connacionales

La cartera de Estado sostuvo que está brindando asistencia a 13 compatriotas, entre los que se encuentran niños, adultos, madres de familia y mujeres gestantes, quienes resultaron afectados por los potentes movimientos telúricos que ocurrieron la semana pasada en territorio venezolano.

Además, alegó que la Sección de Intereses de Caracas mantiene sus operaciones pese a las dificultades propias de esta emergencia y que existe acceso a la ciudad de La Guaira, donde se desarrolla actividades de apoyo consular y se coordina la evacuación de quienes requieran asistencia.

"Se invoca a nuestros connacionales y a los familiares que logren contactar de alguna manera con los peruanos afectados, a estar atentos a las fuentes oficiales del Gobierno venezolano que también está brindando apoyo a los damnificados", solicitó.

Respecto a la ayuda humanitaria enviada por el Perú, así como la remitida por otros países, viene siendo entregada a las autoridades venezolanas, encargadas de distribuirla según las necesidades de la población y priorizando las zonas con mayores daño.

Producto de los devastadores sismos de gran magnitud suscitados la semana pasada en Venezuela tres peruanos perdieron la vida y siete permanecen desaparecidos, de acuerdo a lo informado por la Cancillería. Además, indicó que se está brindando asistencia a 13 compatriotas.