Venezuela: Hallan sin vida al voleibolista Willner Rivas y su familia tras terremotos y colapso de edificio

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El voleibol venezolano atraviesa un profundo luto tras confirmarse la muerte de Willner Rivas Quijada, capitán de la selección nacional, quien fue hallado sin vida junto a su esposa y su hijo luego del colapso de un edificio durante los terremotos de 7.2 y 7.5 que sacudieron a Venezuela. Esta noticia ha generado conmoción en el ámbito deportivo y social, ya que se siguen encontrando víctimas mortales.

Muere entrenador de voley junto a su familia

El deportista de 31 años se encontraba en su vivienda ubicada en el estado de La Guaira cuando dos fuertes sismos registrados el 24 de junio provocaron el derrumbe de varios edificios en la zona. Desde ese momento, él y su familia permanecieron desaparecidos, mientras equipos de rescate iniciaban intensas labores de búsqueda entre los escombros, con la esperanza de encontrarlos con vida.

Con el paso de los días, la incertidumbre dio paso a la tristeza, ya que las probabilidades de sobrevivencia fueron disminuyendo progresivamente. Tras once días bajo los escombros, el Club Voleibol Guaguas confirmó oficialmente el hallazgo de los cuerpos del jugador, su esposa Mariángel Pérez y su pequeño hijo Theo, generando una ola de consternación en el deporte internacional.

"Se ha confirmado que Willner Rivas, su esposa Mariángel Pérez y su pequeño hijo Theo han sido encontrados sin vida tras haber quedado sepultados hace once días por el terremoto que asoló Venezuela", dice el comunicado.

La institución deportiva expresó su profundo pesar y envió condolencias a los familiares y allegados del deportista, destacando el impacto humano de la tragedia que enluta al voleibol venezolano. La noticia ha conmovido a compañeros, aficionados y organizaciones deportivas, que han resaltado la trayectoria y el compromiso del jugador dentro de la selección nacional.

La tragedia se suma a los difíciles momentos que atraviesa el país tras los recientes terremotos, que han dejado múltiples pérdidas humanas y materiales. En medio del dolor, el deporte venezolano despide a una de sus figuras representativas, recordando su legado y la huella que deja tanto en la cancha como en su entorno familiar.

Es asó que, la muerte de Willner Rivas y su familia deja una profunda huella en el deporte venezolano, evidenciando la magnitud de la tragedia causada por los terremotos. Más allá de la pérdida deportiva, el hecho refleja la vulnerabilidad de miles de familias afectadas. Su legado queda como símbolo de entrega, unión y dolor compartido.