Tragedia en Nepal: decenas de fallecidos y 384 turistas desaparecidos tras avalancha e inundaciones

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Decenas fallecidos y cientos de turistas han sido reportadas como desaparecidas tras una avalancha de hielo y rocas que desató inundaciones masivas en Nepal. Además, se registaron daños extensos en diversas zonas así como en infraestructuras.

Avalancha desata inundaciones en Nepal y ocasiona tragedia

Este hecho se registró precisamente cerca de la frontera con el Tíbet (China) después de que el río Bhotekoshi se desbordó durante la mañana de este miércoles, 26 de agosto, ocasionando la destrucción de aldeas así como carreteras y proyectos hidroeléctricos, de acuerdo a los funcionarios.

Tras ello se emitieron alertas a los habitantes de diversos distritos exhortándolos a mantenerse alejados de las riberas de los ríos Bhotekoshi, Trishuli y Narayani. Además, posteriormente a la inundación, las autoridades reportaron la desaparición de al menos 384 turistas, de los cuales 291 provienen de países como China, Estados Unidos, Reino Unido y Malasia.

Por su parte, el portavoz del gobierno nepalí Sasmit Pokharel sostuvo que frente a esta emergencia se ha solicitado a India así como a China que puedan briindar apoyo para las labores de rescate.

La zona más afectada fue el distrito de Rasuwa, que experimentó inundaciones repentinas similares a las de agosto del año pasado, cuando un lago glaciar en el vecino Tíbet se desbordó debido a las altas temperaturas.

En esa ocasión, se registraron nueve muertes y severos daños en infraestructura crítica, incluyendo un puente que conecta ambos países. Expertos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas Katmandú, señalaron que la inundación podría haber sido causada por una avalancha proveniente de un glaciar.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

¿Cuál habría sido el origen de estas inundaciones?

Los expertos consideran que la causa más probable de la inundación fue un alud de hielo y rocas procedente de un glaciar. La masa habría bloqueado el río Lhende Khola, un afluente del Bhotekoshi, acumulando agua hasta provocar una liberación repentina aguas abajo.

El Lhende Khola registró el mayor caudal durante la jornada. Saswata Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres, manifestó que el río se ha desbordado dos veces en apenas catorce meses y vinculó el episodio actual con un alud de hielo y rocas en la zona glaciar.

Como vemos, debido a que en Nepal el río Bhotekoshi se desbordó durante la mañana de este miércoles, 26 de agosto, decenas de personas fallecieron y 384 turistas resultaron desaparecidos. Además, la emergencia provocó la destrucción de aldeas así como carreteras y proyectos hidroeléctricos, de acuerdo a los funcionarios.