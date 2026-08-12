Fallece Zhu Rongji, el 'zar de la economía' que convirtió a China en una potencia

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El ex primer ministro de China, Zhu Rongji, falleció este 12 de agosto en Pekín a los 97 años, según confirmó la agencia oficial Xinhua. Considerado el "zar de la economía", Zhu fue uno de los líderes más influyentes en la transformación del país durante la década de 1990 y principios de los 2000.

Su gestión marcó un antes y un después en la historia moderna de China, al impulsar reformas que liberalizaron el mercado, reestructuraron empresas estatales y abrieron las puertas al comercio global con el ingreso a la Organización Mundial del Comercio en 2001.

Trayectoria y ascenso político

Nacido en 1928 en la provincia de Hunan, Zhu Rongji se formó como ingeniero eléctrico en la Universidad de Tsinghua. Su carrera política se consolidó en Shanghái, donde como alcalde y secretario del Partido Comunista impulsó la apertura de Pudong, transformando la ciudad en un centro financiero y tecnológico. En 1998 fue nombrado primer ministro bajo la presidencia de Jiang Zemin, cargo que ejerció hasta 2003.

Reformas económicas y legado

Durante su mandato, Zhu enfrentó una economía marcada por la inflación y la ineficiencia de las empresas estatales. Su respuesta fue drástica: cerró decenas de miles de compañías deficitarias, lo que provocó el despido de millones de trabajadores, pero permitió sanear el sistema financiero.

En paralelo, supervisó también la creación de entidades para absorber préstamos incobrables por más de un billón de yuanes, fortaleciendo el sistema bancario.

El hito más recordado de su gestión fue la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001, tras arduas negociaciones que él mismo lideró. Este paso abrió el país al comercio internacional y aceleró su crecimiento económico, consolidando a China como un actor central en la globalización.

Bajo su liderazgo, el país alcanzó tasas de crecimiento superiores al 8% anual, sentando las bases para convertirse en la segunda economía más grande del mundo.

Zhu Rongji en conferencia con Bill Cinton - 1999

Estilo de liderazgo

Zhu fue conocido por su carácter directo y su firmeza en la toma de decisiones. Popularmente apodado "Boss Zhu" o "Madman Zhu", se ganó respeto por su lucha contra la corrupción y por aceptar responsabilidades cuando el gobierno fallaba. Su estilo pragmático y su disposición a ejecutar reformas impopulares lo convirtieron en una eminencia dentro de la dirigencia china.

La muerte de Zhu Rongji marca el cierre de una etapa decisiva en la historia contemporánea de China. Su legado es el de un líder que, con medidas duras y a veces dolorosas, logró transformar una economía centralizada y rezagada en un sistema abierto y competitivo, determinante para el ascenso de China como potencia mundial.