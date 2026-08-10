Exdiputado dispara en edificio gubernamental: mata a funcionario y hiere a conductor tras disputa

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un exdiputado fue detenido este lunes tras un tiroteo dentro de una oficina gubernamental. El ataque dejó muerto a un funcionario provincial y herido a su conductor, según informaron las autoridades.

Disputa por dinero terminó en disparos

El hecho ocurrió en las oficinas de la Organización Administrativa Provincial de Nonthaburi, en Tailandia. El exlegislador Chalong Riewrang disparó contra Thongchai Yenprasert, responsable de esa entidad. El funcionario recibió varios impactos y fue trasladado de emergencia al hospital, mientras su conductor también resultó herido.

La víctima murió en el Hospital Phra Nang Klao, debido a las heridas sufridas. Su conductor recibió un disparo en el brazo y permanecía estable, de acuerdo con las autoridades. La policía confirmó que el exdiputado fue arrestado después del ataque y quedó bajo custodia.

Según Reuters, esto apunta hacia un ataque personal por una disputa relacionada con dinero prestado. El comandante policial explicó que el enfrentamiento entre ambos estaba relacionado con una diferencia económica. La policía indicó que el móvil era personal, aunque las investigaciones continúan para determinar los detalles.

🚨 Cựu nghị sĩ Thái Lan nổ súng bắn chết lãnh đạo tỉnh Nonthaburi



🔴 Sáng 10/8, một vụ nổ súng xảy ra bên ngoài khu phức hợp hành chính tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, khiến Chủ tịch Hội đồng Hành chính tỉnh (PAO) Thongchai Yenprasert thiệt mạng.



Theo truyền... pic.twitter.com/FuBAVKoKSw — NKV NEWS (@NKVnews) August 10, 2026

El implicado declaró que había acudido a confrontar a Yenprasert por una disputa de larga duración. El exdiputado sostuvo que intentó hablar con él, pero afirmó que el funcionario rechazó conversar antes de los disparos registrados.

"El motivo fue personal", declaró el teniente general de la policía.

Asimismo, el exdiputado afirmó que siguió al funcionario hasta su vehículo después del enfrentamiento. Según su versión, Yenprasert sacó el arma cuando se retiraba y entonces Riewrang disparó. La policía no informó si el funcionario fallecido estaba armado durante el incidente ni confirmó esa versión.

Investigación continúa en Nonthaburi

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer con precisión cómo comenzó la disputa y qué ocurrió antes de los disparos. El exdiputado permanece detenido, mientras los investigadores reúnen testimonios y otros elementos que permitan esclarecer la secuencia del enfrentamiento dentro del edificio gubernamental de Nonthaburi.

El exdiputado se encuentra detenido.

El ataque ocurrió dentro de una instalación pública de Nonthaburi, donde se encontraban autoridades locales cuando comenzó el enfrentamiento armado. La Policía intervino después de los disparos y detuvo al exdiputado señalado como presunto responsable, mientras los servicios médicos atendían a las personas afectadas allí.

El ataque dejó como saldo la muerte de Thongchai Yenprasert, heridas para su conductor y la detención de Chalong Riewrang. Las autoridades continúan recopilando información para establecer qué ocurrió durante el enfrentamiento y determinar las responsabilidades por los disparos registrados dentro de la sede provincial.