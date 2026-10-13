SJM: pelea entre presuntos barristas de Universitario y Alianza Lima deja dos personas heridas de bala

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una presunta pelea entre falsos barristas de Universitario de Deportes y Alianza Lima dejó a dos transeúntes heridos de bala en el distrito de San Juan de Miraflores. El hecho ocurrió durante la medianoche, cuando un grupo de jóvenes habría protagonizado actos de violencia con armas de fuego en plena vía pública, causando temor entre los vecinos.

Según fuentes policiales, los incidentes comenzaron cerca de las 12 de la medianoche en la calle Las Retamas, en el cruce con la avenida Las Violetas. En ese lugar, un grupo de jóvenes empezó a correr mientras portaba armas de fuego y realizaba varios disparos al aire, en medio del presunto enfrentamiento entre simpatizantes de ambos equipos de fútbol.

Durante el tiroteo, dos hombres de 39 y 28 años, quienes caminaban por la zona y no estarían involucrados en la disputa, resultaron heridos por impactos de bala en las piernas. Tras el ataque, ambos fueron trasladados al hospital María Auxiliadora, donde permanecen recibiendo atención médica, según la información proporcionada por las autoridades.

Vecinos temen por sus vidas

Hasta el lugar de los hechos llegaron peritos de Criminalística, quienes realizaron las diligencias correspondientes y contabilizaron al menos siete casquillos de bala en la zona. Mientras tanto, los vecinos permanecen atemorizados por lo ocurrido y evitaron brindar declaraciones a los medios de comunicación, aunque algunos señalaron que escucharon más de cinco disparos durante la madrugada.

El caso quedó a cargo de los agentes de la comisaría de Laderas de Villa, quienes solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad de las viviendas cercanas para identificar a los presuntos responsables del enfrentamiento armado. Las grabaciones serán importantes para reconstruir lo sucedido y determinar quiénes participaron en los actos de violencia que terminaron afectando a dos transeúntes.

Este incidente se suma a otro enfrentamiento entre presuntos falsos barristas registrado en Lima Sur en menos de una semana. El antecedente más reciente ocurrió en el distrito de Chorrillos, donde también se reportó que un adolescente resultó herido. Ambos casos vuelven a poner en evidencia los riesgos que estos episodios de violencia representan para las personas que transitan por las calles.

Es así que, la violencia protagonizada por las barras bravas demuestra cómo el fanatismo puede desvirtuar el verdadero sentido del deporte, convirtiendo una rivalidad futbolística en una amenaza para la seguridad pública. Estos enfrentamientos no solo ponen en riesgo la vida de quienes participan, sino también la de ciudadanos ajenos a las disputas, como ocurrió en San Juan de Miraflores.