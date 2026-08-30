Suiza: tiroteo en rave deja una mujer muerta y cinco heridos, mientras Policía busca al responsable

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una noche de fiesta terminó en tragedia en Aarau, Suiza, luego de que un tiroteo durante una rave dejara una mujer muerta y cinco personas heridas. La Policía mantiene un amplio operativo para localizar al responsable o responsables, mientras continúa la investigación sobre lo ocurrido.

El hecho ocurrió cerca de las 2:30 de la madrugada del domingo, cuando el evento Aarau Rave VOL. 7 estaba próximo a terminar. La celebración se desarrollaba en un hipódromo cubierto de Aarau, en el cantón de Argovia, donde habían asistido 3.500 personas.

Una mujer murió y cinco personas resultaron heridas

Según información de Reuters, la víctima mortal es una mujer italiana de 22 años, quien falleció en el lugar debido a las heridas. Las otras cinco personas afectadas, cuatro hombres y una mujer de entre 24 y 27 años, fueron trasladadas a un hospital para recibir atención.

El reporte señala que una de las personas heridas se encuentra grave, mientras las demás presentan lesiones de distinta consideración. Todos los afectados residen en Suiza. Las autoridades suizas trabajan con investigadores italianos debido a la nacionalidad de la víctima y de algunas personas heridas.

Los investigadores encontraron indicios de dos calibres diferentes de munición, un dato que puede estar relacionado con el uso de dos armas. Sin embargo, este hallazgo no permite establecer ahora cuántas personas participaron en el ataque. La investigación continúa para determinar cómo ocurrieron los disparos.

🚨🇨🇭🇮🇹 | TERROR EN SUIZA: Un tiroteo durante una rave techno en Aarau terminó con una joven italiana de 22 años asesinada y otras cinco personas heridas, mientras el autor o los autores del atentado terrorista continúan prófugos.



La Policía encontró casquillos de dos calibres... pic.twitter.com/bpzEoYtRvI — La Derecha Diario (@laderechadiario) August 30, 2026

Las autoridades todavía no han establecido el móvil del tiroteo. Reuters informó que entre las posibilidades consideradas figuran un hecho de carácter terrorista, un ataque con múltiples víctimas o un delito de otra naturaleza. Por ahora, no existe una explicación oficial definitiva sobre la causa.

Durante los disparos, algunos asistentes buscaron refugio detrás de estructuras del recinto y otros objetos disponibles en el lugar. De acuerdo con Reuters, algunos testigos inicialmente confundieron las detonaciones con fuegos artificiales. La Policía pidió a quienes estuvieron presentes que entreguen fotografías o videos útiles.

Operativo mantiene la búsqueda

El ataque ocurrió cuando la actividad reunía a miles de personas y provocó una rápida respuesta de los servicios de emergencia. La Policía mantiene la investigación abierta y continúa siguiendo pistas para localizar al responsable o responsables, mientras las autoridades revisan información aportada por testigos.

El tiroteo en la rave de Aarau, Suiza, dejó una mujer italiana de 22 años muerta y cinco personas heridas, según los datos conocidos este domingo. La búsqueda policial continúa y el móvil permanece sin determinar, mientras los investigadores analizan las evidencias encontradas en Aarau.