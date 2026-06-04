RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
A tener en cuenta

Costa del Perú soportará temperaturas de hasta 35 °C durante el fin de semana electora: Esto señala el Senamhi

De acuerdo con su nuevo informe, el Senamhi alertó el aumento de la temperatura en nueve regiones de la costa durante este fin de semana, en el contexto de la segunda vuelta presidencial.

Senamhi informa sobre aumento de temperatura en la costa.
Senamhi informa sobre aumento de temperatura en la costa. El Peruano

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 04/06/2026

Síguenos en Google News Google News

¡Atención! De acuerdo con la nueva Alerta Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), durante las próximas horas se registrará un aumento en la temperatura en la costa del país. A continuación, te contamos cuáles son las regiones en específico donde se sentirá este fenómeno climatológico, coincidentemente con el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.

¿Dónde se registrará el aumento de la temperatura?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera este episodio climático desde las 10:00 a. m. del viernes 5 hasta las 11:59 p. m. del lunes 8 de junio.

Durante dicho periodo, se prevé cielos con escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV), principalmente en la costa norte. Asimismo, se espera mayor cobertura nubosa en la costa centro.

En ese sentido, el aumento de la temperatura de moderada a fuerte intensidad se registrará en las regiones de Áncash, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.

Para los días en mención, se prevén temperaturas máximas entre los 27 °C y 35 °C en la costa norte, entre 24°C y 30°C en la costa centro y valores entre los 26°C y 32°C en la costa de Ica.

Fenómeno El Niño podría intensificarse a nivel global y provocar un verano muy caliente en el Perú
Lee también

Fenómeno El Niño podría intensificarse a nivel global y provocar un verano muy caliente en el Perú

¿Cómo protegerse de los rayos UV? 

De acuerdo con el Senamhi, la radiación ultravioleta están clasificadas como "muy altos" y "extremadamente altos", por lo que la entidad recomienda adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas, tal como señala también el Ministerio de Salud

Minsa recomienda no dejar de aplicar bloqueador solar pese a la escasez de sol en la ciudad
Lee también

Minsa recomienda no dejar de aplicar bloqueador solar pese a la escasez de sol en la ciudad

Asimismo, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por la entidad. La advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Con referente a la asistencia a las playas o piscinas, la aplicación debe ser más frecuente, idealmente cada hora y siempre después de salir del agua, principalmente en el rostro, cuello, escote, dorso de manos, brazos y piernas.

Finalmente, como medidas adicionales de prevención, se recomienda el uso de ropa de manga larga y delgada, sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes de sol con protección UV

Temas relacionados Aumento de la temperatura Clima elecciones Segunnda vuelta Senamhi

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA