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Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral exhorta al respeto entre candidatos y simpatizantes en sus cierres de campaña

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral exhortó a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez y sus simpatizantes, a que fomenten un clima de paz durante sus cierres de campaña.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez Composición Exitosa

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 04/06/2026

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A tres días de llevarse a cabo la segunda vuelta presidencial, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, exhortó a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, sus militantes y simpatizantes a realizar sus respectivos cierres de campaña dentro de la normativa vigente y en el marco del respeto para evitar realizar cualquier comentario ofensivo o discriminatorio entre sí. 

A través de su comunicado N.º 8, de fecha jueves 4 de junio, hizo énfasis en el cumplimiento del Pacto Ético Electoral firmado por las organizaciones políticas en diciembre del 2025, a fin de que se respete el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos que estén a favor de las propuestas de Fuerza Popular o Juntos por el Perú.

Exhortan a respetar los resultados de la segunda vuelta presidencial

En el marco de la decisiva jornada electoral de este domingo 7 de junio, el Tribunal de Honor instó a la ciudadanía, candidatos presidenciales, sus partidos políticos, miembros y simpatizantes, a que respeten los resultados de la segunda vuelta presidencial, sea cual sea la voluntad popular. 

Asimismo, llamó a que ambos aspirantes a llegar a Palacio de Gobierno fomenten un clima de paz y valores democráticos, para que la población pueda hacer efectivo su derecho al sufragio de una forma libre y transparente

Del mismo modo, instan a los electores a que se informen de manera responsable sobre los planes de gobierno de los dos candidatos presidenciales, y también a que mantengan un "ambiente electoral pacífico, de respeto y libre de violencia", independientemente de la posición política, orígenes, etnia o condición socioeconómica de los demás conciudadanos. 

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¿Cómo siguen las restricciones electorales?

De acuerdo con lo informado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la primera restricción empiezó a las 00:00 horas del lunes 1 de junio, con la prohibición de difusión de encuestas de opinión a través de los medios de comunicación. 

Asimismo, la segunda restricción entrará en vigencia desde la medianoche del viernes 5 de junio con la suspensión de reuniones y manifestaciones de índole político. Del mismo modo, desde las 00:00 horas del sábado 6 también queda prohibida toda clase de propaganda política a nivel nacional. 

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Desde las 8:00 a. m. del sábado 6 de junio queda restringida la venta de bebidas alcohólicas (también conocida como ley seca) hasta la misma hora del lunes 8 de junio. Por su parte, durante el día de la elección (domingo 7 de junio), no están permitidas las reuniones de carácter político en un radio no menor de 100 metros de los centros de sufragio

Desde la JNE expresan que la segunda vuelta presidencial se llevará a cabo de manera transparente, ordenada y en estricto respeto a lo que la población decida en las urnas.

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