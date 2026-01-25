Diresa Áncash separa a médico y obstetra por caso de una paciente que dio a luz en el pasillo del Hospital de Yungay

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash informó que rescindió el contrato de un médico ginecólogo y una obstetra, luego de que se conociera el caso de una mujer de 21 años que diera a luz en los pasillos del Hospital de Yungay.

A través de un pronunciamiento en sus plataformas oficiales, la autoridad anunció que inició los procesos administrativos correspondientes por el caso que su puso en peligro a la paciente y su recién nacida. En tal sentido, también ordenó la separación temporal, como medida cautelar, de una enfermera bajo contrato CAS y de una técnica en enfermería con condición de nombrada, mientras duren las investigaciones.

Medidas drásticas por presunta negligencia médica

El caso que ha conmocionado ha toda la región Áncash empieza a tomar medidas drásticas desde el sector salud. El sábado 24 de enero, el titular de la Diresa Áncash, Dr. Ricardo Natividad Collas, junto a su equipo técnico, llevó a cabo una inspección para conocer los pormenores del hecho.

En ese sentido, enfatizó que no permitirá, bajo ninguna circunstancia, que algún establecimiento de salud niegue, retrase o actúe con indiferencia frente a una emergencia médica, por lo que realizarán todas las diligencias internas posibles para hallar con los responsables del lamentable suceso.

"El sector salud no tolerará este tipo de hechos. Este caso servirá como un precedente ejemplar para que quienes incumplan su deber sean separados y no vuelvan a causar daño a un sistema que existe para proteger la vida y la dignidad de las personas", manifestó.

Cabe señalar que, también se hizo presente los representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de la Defensoría del Pueblo, institución que recomendó el inicio de una "exhaustiva investigación disciplinaria" al personal de salud de turno al no brindar la debida atención a la madre gestante. Misma figura fue planteada a la Fiscalía para que determine la responsabilidades de la presunta negligencia médica.

#Áncash En acción inmediata acudimos al Hospital de Yungay tras la denuncia de una ciudadana que dio a luz en los pasadizos de dicho nosocomio. En diálogo con la directora del hospital y con el director de la Red Huaylas Norte se nos confirmó que la madre y el recién nacido se... pic.twitter.com/pCdqlvizJt — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) January 24, 2026

Situación de la madre y su hija

Desde de la Diresa Áncash informaron sobre el estado de salud de la primogénita y su hija recién nacida. En esa línea, reportaron que ambas féminas se encuentran "estables". En el caso de la bebé, nació con un peso de 3 150 gramos, presenta una evolución clínica favorable, encontrándose estable, especialmente a nivel neurológico.

Con la finalidad de seguir monitoreando la salud de ambas, la madre y la menor permanecerán bajo estricta supervisión médica por un período adicional de 48 horas en el Hospital de Yungay, a la espera de que puedan recibir el alta médica entre el lunes 25 o el lunes 26 de enero.

De igual manera, el director de la Red de Salud Huaylas Norte ha solicitado al Gobierno Regional de Áncash el cambio del profesional que actualmente cumple funciones como directora del Hospital de Yungay, a fin de garantizar la continuidad del servicio, el orden institucional y una atención adecuada a la población.

De esta manera, el sector salud rechaza totalmente el caso que pudo acabar en una desgracia mucho mayor por la falta de atención a una paciente en estado de gestión.